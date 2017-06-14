В Приморье впервые пройдет аттестация гидов-переводчиков

Идет прием документов

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В Приморском крае впервые пройдет процедура по подготовке и аттестации профессиональных гидов-переводчиков. Прием заявок на аттестацию начнется 15 июня и закончится 26 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Председателем аттестационной комиссии стала директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» (ТИЦ) Дарья Гусева.

По словам организаторов, сама аттестация (экзамен) предварительно назначена на 5 июля, а выдача пакета итоговых документов предварительно на 17 июля. Аттестация включит в себя письменный и устный экзамен.

«На письменном экзамене выдается билет на 30 вопросов. По одному баллу за каждый правильный ответ, минимальный проходной балл – 19 баллов. На устном экзамене будет два вопроса, ответить на которые нужно будет на русском и на иностранном языке. Будет дано 15 минут: 5 минут выступление на каждом языке, 5 минут ответы на вопросы комиссии. Ответы будут оцениваться по шкале от 1 до 5. Максимальное количество баллов за устный ответ – 30 баллов, минимальный проходной балл – 19 баллов на русском языке и 20 баллов на иностранном языке. О результатах аттестации кандидат узнает в день экзамена», – сообщила Гусева.

По ее словам, квалификация будущих аттестованных гидов будет оцениваться по таким параметрам, как знание краеведческого материала, оперирование терминологией, стилистика речи, логические связки, манера изложения, приветливость.

В состав экспертной комиссии добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков также вошли представители таких структур, как департамент туризма Администрации Приморского края, Общественно экспертный совет по развитию туризма в Приморском крае, Международный институт туризма и гостеприимства ВГУЭС, кафедра сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, Институт Конфуция ДВФУ, Институт иностранных языков ВГУЭС, Ассоциация гидов и переводчиков Приморского края и Приморское отделение Русского географического общества.