Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби

22 июня в 10:30 начнется акция «Свеча памяти»

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

22 июня будет отмечаться День память и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны. В ряде городов и районов нашей страны в этот день пройдут митинги, церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам героям Великой Отечественной войны, люди почтят память погибших минутой молчания.

Во Владивостоке 22 июня ветераны, школьники, студенты и общественность примут участие сразу в нескольких памятных мероприятиях.

Так, в 10:30 начнется акция «Свеча памяти». Колонна людей с зажженными свечами пройдёт от стелы «Владивосток - город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

А уже в 11 часов на Корабельной набережной у Вечного огня состоится памятный митинг. В завершение мероприятия собравшиеся возложат цветы и венки к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Принять участие в памятных мероприятиях в честь Дня памяти и скорби приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.