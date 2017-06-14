Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews. Пока ему пытаются сформулировать внятное обвинение, по городу ползут слухи: «дело заказное». А интересантом называют губернатора Владимира Миклушевского. Имеет ли глава региона отношение к аресту мэра, почему в Приморье провалена кадровая политика и ждать ли новых отставок – об этом в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» порассуждал директор Дальневосточного консалтингового цента Петр Ханас. РИА VladNews публикует интервью без купюр.
– Игорь Пушкарев уже почти год находится в СИЗО. Обвинение довольно долго пытается сформулировать, что же ему инкриминируют. Жители Владивостока на форумах и между собой говорят, что арест Пушкарева – дело рук Миклушевского. Вы разделяете это мнение?
– Думаю, напрямую Миклушевский не имеет отношения к аресту Пушкарева. Для начала надо вспомнить, как складывались отношения между Пушкаревым и Миклушевским. Игорь Сергеевич – выходец из местных элит, крупный предприниматель, успел поработать в Совете Федерации, в городе хорошо известен. На мой взгляд, очень профессиональный мэр.
В отличие от него Миклушевский не имел такого опыта работы. Он – московский назначенец, плохо представляющий приморские реалии и не знакомый с местной спецификой. Пушкарев и он – люди из совершенно разных миров.
Когда Миклушевскому в 2011 году предлагали выдвигаться в депутаты законодательного собрания Приморья, он отказался, сославшись на то, что видит себя исключительно ректором ДВФУ. Но когда президент предложил пост губернатора, он не смог отказаться. Миклушевский пришел с громкими словами о борьбе с коррупцией, о создании прозрачной системы государственного управления с участием населения. И начинал при этом, путаясь в компетенциях и давая порой поручения, заходя в зону чужой ответственности. Разумеется, для Пушкарева он стал раздражителем. Сразу же между ними наметился крупный межличностный конфликт.
Это вылилось в противостояние между пресс-службами двух администраций: краевой и городской. При этом не стоит забывать, что конфликт между мэром краевой или областной столицы и губернатором – системный. Он неизбежен, когда глава города отстаивает интересы города, а губернатор пытается за счет города наращивать свои ресурсы.
На протяжении пяти лет конфликт то затухал, то разрастался с новой силой. Но не исчезал.
А что же происходит сейчас? Пушкареву действительно довольно долго пытаются предъявить какие-то обвинения. Эти проволочки, естественно, формируют у населения определенное мнение. В нашем случае, мнение о том, что дело Пушкарева носит заказной политический характер. А Миклушевский является чуть ли не единственным выгодоприобретателем ареста. Прямые интересанты в данном случае – все же правоохранительные органы. Но косвенно здесь задействован и Миклушевский – с подачи или одобрения губернатора «копать» под кого-либо гораздо легче. Можно только гадать об истинных причинах ареста. Возможно, интересы группы компаний «Сумма» (к которой имел прямое отношение основной политконсультант Миклушевского Илья Митькин) как-то пересеклись с интересами бизнеса Пушкарева... Но это лишь мнение. Доказательств этому нет.
– Кстати, раз уж мы заговорили о таком человека, как Илья Митькин-Спокойнов-Зельдович... Его арест – это не своеобразный ответ-предупреждение губернатору?
– С приходом к власти Миклушевского фигура Митькина заняла ключевое место в жизни региона. Прежде всего, в политической сфере. Отношение к политтехнологам, к политконсультантам, к экспертному сообществу выстраивалось господином Митькиным. Хорошо известны факты, когда вице-губернатор по внутренней политике ничего не мог сделать. Всем управлял Митькин.
Миклушевский в свое время зашел на благоприятной волне. У него был шанс выстроить новую систему, с его назначением эксперты связывали надежды на позитивные изменения. В то время говорили о том, что Миклушевский является единственным ресурсом развития Приморского края. Но стараниями Митькина в Приморье воцарилась атмосфера подозрительности. Ему было так удобнее списывать какие-то собственные проколы. Он постоянно рассказывал Миклушевскому о существовании некоей дарькинской Фронды, об опасности независимых экспертных мнений. Начались увольнения по всему краю, с ключевых постов снимали докторов наук, пытались уволить со своих работ практикующих политологов. Просто по причине «политической неблагонадежности».
А Митькин тем временем активно осваивал бюджет. При этом подменив собой все институты государственной власти. А ведь официально он даже не был советником губернатора. Когда регионом руководит человек, не имеющий никакого отношения к власти, – это уже угроза национальной безопасности. От имени губернатора в жизнь проводились различные решения: сначала – только в политической сфере, а потом – и в экономической. Миф о том, что Митькин – советник, поддерживал сам Миклушевский. По сути, он совершал должностное преступление.
У многих экспертов не было никаких сомнений с самого начала в том, что Митькина рано или поздно арестуют. Думаю, у Ильи Евгеньевича появилось чувство безнаказанности за свои действия. При этом, арест Митькина – это инициатива исключительно правоохранительных органов. И это напоминание Миклушевскому о том, что он сам может оказаться за бортом...
– Губернатор очень часто подчеркивает командность своей работы. Тем не менее, за пять лет ему явно не удалось сформировать команду: директора департаментов меняются со скоростью света, приходят и уходят новые вице-губернаторы. Бывшие вице-губернаторы Олег Ежов и Сергей Сидоренко – фигуранты уголовных дел...
– У Миклушевского никогда не было своей команды. Он стал заложником опасного социального эффекта – кругового административного беспредела: я бы его назвал «ползучим сталинизмом». Когда окружение, видя позицию руководства, пытается, каждый на своем направлении, реализовать позицию лидера по нивелированию неугодных людей, не имея на то специальной команды. Стоит вспомнить, что Сталин же в свое время не лично расстреливал людей, а создал систему, при которой это стало возможно. Так и Миклушевский создал подобную систему. В то время, когда из врагов надо было делать друзей или просто лояльных людей: давая им, например, проектную работу, чтобы они получали хотя бы имиджевые дивиденды. Вместо этого Миклушевский с подачи того же Митькина выказывал недовольство тем или иным специалистом, и специалиста снимали. А люди это видят, понимают, что можно другого выставить в неприглядном свете – и губернатор поверит. При этом важно самому не оказаться в дурном свете. Поэтому через какое-то время в команду губернатора перестали рваться действительно умные толковые специалисты. Кто-то даже ушел в оппозицию. Сейчас из многих, кто имеет иную точку зрения, нежели губернатор, пытаются сделать «городских сумасшедших».
Сейчас я не вижу никакой команды губернатора. С уходом Митькина говорить о ней вообще стало бессмысленно. Стали видны все вещи, которыми не занимался Миклушевский. А получилось так, что Миклушевский мало чем занимался.
Кадровая политика – это самое слабое место губернатора. Достаточно вспомнить первых назначенцев Миклушевского, например, вице-губернатора Ирину Василькову.
Позже назначения производились, начиная с рядовых сотрудников пресс-службы и заканчивая вице-губернаторами, с подачи Митькина. И это все были люди под какие-то короткие проекты. Потом они становились не нужны, и их убирали, либо они уходили самостоятельно.
В свое время Миклушевскому повезло с двумя людьми – первым вице-губернатором Александром Костенко и председателем Законодательного собрания Виктором Горчаковым. Но это не его заслуга. Они, можно сказать, достались ему по наследству. Горчаков – очень уважаемый человек, он закрывал огромный пласт работы с представителями бизнеса, с депутатами, с экспертным сообществом. Он как раз и общался с местными элитами – делал то, что у Миклушевского не получалось и не получается. Костенко занимался всеми экономическими вопросами. Благодаря Костенко, Миклушевский продержался достаточно долго. Но Миклушевский их значимости не понимал. Хотя многие позитивные процессы, которые происходят в Приморье, – это именно их наработки.
На место Горчакова пришел Александр Ролик – бывший вице-губернатор, который с Миклушевским работает давно. И Миклушевский считает, что этим он нивелировал проблемы с Законодательным Собранием. Хотя по факту нынешний состав ЗС относится к работе формально.
Вообще на Дальнем Востоке действительно эффективная команда только в Хабаровском крае. Там собрались реально эффективные и активные профессионалы, имеющие как теоретическую подготовку, так и практический опыт.
– Проблем у Миклушевского немало. Как Вы считаете, сам-то он не находится на грани увольнения?
– На мой взгляд, напряженность в отношениях губернатора и федерального центра и полпредства только усиливается. И будет усиливаться и дальше. Уже через полгода-год начнутся вопросы: а что реально для региона Миклушевский сделал, не засиделся ли он на своем посту. Эти вопросы уже задаются. В свое время вокруг губернатора создали огромный информационный пузырь, который сейчас сдувается. И появляется вакуум, который ничем не наполняется. Наполнится он рано или поздно негативом – и это будет быстрый процесс.
Вопросы к Миклушевскому могут возникнуть уже на Восточном экономическом форуме в сентябре. Полпред в ДВФО Юрий Трутнев – человек дела, он не терпит чужих промахов. Если ВЭФ пройдет на низком уровне, если Приморье будет слабо выглядеть с точки зрения экономики, у Трутнева появятся вполне закономерные вопросы. И тогда судьба губернатора предрешена. ВЭФ – отличная площадка, и Миклушевскому на ней надо не просто красоваться, а активно продвигать Приморье. Надо заниматься экономикой, а не политикой.
– Но сейчас Миклушевский именно политикой и занимается. Недавно прошедший праймериз показал, что губернатор пытается сформировать полностью лояльную к нему думу Владивостока, которая из своего состава выберет такого же лояльного градоначальника...
– Дума города может решить только один вопрос для Миклушевского – выбрать градоначальника. Вот только что это ему даст?
Результаты праймериз показывают, что протестная активность растет. Партия победила благодаря подкупу, и доверие к ней падает.
В этом свете Миклушевскому надо максимально дистанцироваться от выборов и политической сферы в целом. Иначе это может ударить по и без того низким рейтингам. Ему надо уходить от политики, как это сделали, кстати, экс-мэр Владимир Николаев и Игорь Пушкарев. Тогда, возможно, получится избежать плачевных результатов.
Назначение своего главы во Владивостоке проблем Миклушевского не решит. Если ставить человека равнодушного, то это приведет к социальному взрыву, так как не будет эффекта от работы. Если человека деятельного, болеющего за город – то опять возникнет конфликт интересов. Возможно, Миклушевский хочет этими выборами доказать: смотрите, я хорошо их провел, «Единая Россия» лидирует, а значит, мол, рано меня снимать.
– Вернемся к Юрию Трутневу... Периодически муссируется слух о некоем противостоянии Миклушевского и полпреда.
– Дальнему Востоку очень повезло с Трутневым. Это очень влиятельная фигура, скорее всего, третья в государстве. Он человек рациональный. Открытого конфликта между полпредом и губернатором нет. Но если Миклушевский не будет выполнять свои обязанности должным образом, то Трутнев может стать инициатором отставки губернатора. Миклушевскому надо внимательно относиться и к Минвостокразвития. На мой взгляд, это министерство – подготовительная группа на случай, если Трутнев возглавит правительство. Так что люди там – это люди из будущего кабинета правительства.
Когда говорят о конфликте Миклушевского с полпредом или с Александром Галушкой, обычно имеют в виду историю с ТОРами (территории опережающего развития). У Галушки подход исключительно рациональный. И ТОРы и СПВ – это проекты, за которые отвечает Минвостокразвития. Миклушевскому не надо пиариться на них, а надо показывать реальную работу.
Помимо прочего, Владивосток уверенно становится центром принятия решений по Дальнему Востоку. И поэтому переезд полпредства сюда – закономерность и дело времени. Будет ли готов к этому Миклушевский – отдельный вопрос... Это тоже один из возможных рисков для губернатора.
– Уже на этой неделе состоится прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Приморье помнит, чем прямая линия закончилась для предыдущего губернатора Приморья Сергея Дарькина – стремительным увольнением после вопроса о коррупции. Есть ли чего бояться Владимиру Миклушевскому?
– Вопрос остается прежним. Коррупцию в Приморском крае искоренить не удалось – это факт. Могут спросить о стоимости авиаперелетов – это больная тема для всего Дальнего Востока.
Но основной вопрос, представляющий опасность для Миклушевского, – это строительство «Хаятт». История слишком затянулась. Речь идет о вливаниях огромных сумм денег, а воз и ныне там – «Хаятты» все так же не сданы в эксплуатацию. Этот вопрос потянет за собой и тему коррупции. Может ли он прозвучать? Думаю, да.