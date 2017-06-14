Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews. Пока ему пытаются сформулировать внятное обвинение, по городу ползут слухи: «дело заказное». А интересантом называют губернатора Владимира Миклушевского. Имеет ли глава региона отношение к аресту мэра, почему в Приморье провалена кадровая политика и ждать ли новых отставок – об этом в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» порассуждал директор Дальневосточного консалтингового цента Петр Ханас. РИА VladNews публикует интервью без купюр.

– Игорь Пушкарев уже почти год находится в СИЗО. Обвинение довольно долго пытается сформулировать, что же ему инкриминируют. Жители Владивостока на форумах и между собой говорят, что арест Пушкарева – дело рук Миклушевского. Вы разделяете это мнение?

– Думаю, напрямую Миклушевский не имеет отношения к аресту Пушкарева. Для начала надо вспомнить, как складывались отношения между Пушкаревым и Миклушевским. Игорь Сергеевич – выходец из местных элит, крупный предприниматель, успел поработать в Совете Федерации, в городе хорошо известен. На мой взгляд, очень профессиональный мэр.

В отличие от него Миклушевский не имел такого опыта работы. Он – московский назначенец, плохо представляющий приморские реалии и не знакомый с местной спецификой. Пушкарев и он – люди из совершенно разных миров.

Когда Миклушевскому в 2011 году предлагали выдвигаться в депутаты законодательного собрания Приморья, он отказался, сославшись на то, что видит себя исключительно ректором ДВФУ. Но когда президент предложил пост губернатора, он не смог отказаться. Миклушевский пришел с громкими словами о борьбе с коррупцией, о создании прозрачной системы государственного управления с участием населения. И начинал при этом, путаясь в компетенциях и давая порой поручения, заходя в зону чужой ответственности. Разумеется, для Пушкарева он стал раздражителем. Сразу же между ними наметился крупный межличностный конфликт.

Это вылилось в противостояние между пресс-службами двух администраций: краевой и городской. При этом не стоит забывать, что конфликт между мэром краевой или областной столицы и губернатором – системный. Он неизбежен, когда глава города отстаивает интересы города, а губернатор пытается за счет города наращивать свои ресурсы.

На протяжении пяти лет конфликт то затухал, то разрастался с новой силой. Но не исчезал.

А что же происходит сейчас? Пушкареву действительно довольно долго пытаются предъявить какие-то обвинения. Эти проволочки, естественно, формируют у населения определенное мнение. В нашем случае, мнение о том, что дело Пушкарева носит заказной политический характер. А Миклушевский является чуть ли не единственным выгодоприобретателем ареста. Прямые интересанты в данном случае – все же правоохранительные органы. Но косвенно здесь задействован и Миклушевский – с подачи или одобрения губернатора «копать» под кого-либо гораздо легче. Можно только гадать об истинных причинах ареста. Возможно, интересы группы компаний «Сумма» (к которой имел прямое отношение основной политконсультант Миклушевского Илья Митькин) как-то пересеклись с интересами бизнеса Пушкарева... Но это лишь мнение. Доказательств этому нет.

– Кстати, раз уж мы заговорили о таком человека, как Илья Митькин-Спокойнов-Зельдович... Его арест – это не своеобразный ответ-предупреждение губернатору?

– С приходом к власти Миклушевского фигура Митькина заняла ключевое место в жизни региона. Прежде всего, в политической сфере. Отношение к политтехнологам, к политконсультантам, к экспертному сообществу выстраивалось господином Митькиным. Хорошо известны факты, когда вице-губернатор по внутренней политике ничего не мог сделать. Всем управлял Митькин.

Миклушевский в свое время зашел на благоприятной волне. У него был шанс выстроить новую систему, с его назначением эксперты связывали надежды на позитивные изменения. В то время говорили о том, что Миклушевский является единственным ресурсом развития Приморского края. Но стараниями Митькина в Приморье воцарилась атмосфера подозрительности. Ему было так удобнее списывать какие-то собственные проколы. Он постоянно рассказывал Миклушевскому о существовании некоей дарькинской Фронды, об опасности независимых экспертных мнений. Начались увольнения по всему краю, с ключевых постов снимали докторов наук, пытались уволить со своих работ практикующих политологов. Просто по причине «политической неблагонадежности».

А Митькин тем временем активно осваивал бюджет. При этом подменив собой все институты государственной власти. А ведь официально он даже не был советником губернатора. Когда регионом руководит человек, не имеющий никакого отношения к власти, – это уже угроза национальной безопасности. От имени губернатора в жизнь проводились различные решения: сначала – только в политической сфере, а потом – и в экономической. Миф о том, что Митькин – советник, поддерживал сам Миклушевский. По сути, он совершал должностное преступление.

У многих экспертов не было никаких сомнений с самого начала в том, что Митькина рано или поздно арестуют. Думаю, у Ильи Евгеньевича появилось чувство безнаказанности за свои действия. При этом, арест Митькина – это инициатива исключительно правоохранительных органов. И это напоминание Миклушевскому о том, что он сам может оказаться за бортом...

– Губернатор очень часто подчеркивает командность своей работы. Тем не менее, за пять лет ему явно не удалось сформировать команду: директора департаментов меняются со скоростью света, приходят и уходят новые вице-губернаторы. Бывшие вице-губернаторы Олег Ежов и Сергей Сидоренко – фигуранты уголовных дел...

– У Миклушевского никогда не было своей команды. Он стал заложником опасного социального эффекта – кругового административного беспредела: я бы его назвал «ползучим сталинизмом». Когда окружение, видя позицию руководства, пытается, каждый на своем направлении, реализовать позицию лидера по нивелированию неугодных людей, не имея на то специальной команды. Стоит вспомнить, что Сталин же в свое время не лично расстреливал людей, а создал систему, при которой это стало возможно. Так и Миклушевский создал подобную систему. В то время, когда из врагов надо было делать друзей или просто лояльных людей: давая им, например, проектную работу, чтобы они получали хотя бы имиджевые дивиденды. Вместо этого Миклушевский с подачи того же Митькина выказывал недовольство тем или иным специалистом, и специалиста снимали. А люди это видят, понимают, что можно другого выставить в неприглядном свете – и губернатор поверит. При этом важно самому не оказаться в дурном свете. Поэтому через какое-то время в команду губернатора перестали рваться действительно умные толковые специалисты. Кто-то даже ушел в оппозицию. Сейчас из многих, кто имеет иную точку зрения, нежели губернатор, пытаются сделать «городских сумасшедших».