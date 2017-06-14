В Сети появились фото корпуса iPhone 8

На неофициальных фото - передняя и задняя панели

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сайт OANews рассказал о том, что в сети Интернет появились первые фотографии передней и задней панели смартфона модели iPhone 8. Также неофициальные источники раскрыли снимки iPhone 7s и 7s Plus. Американская компания собиралась опубликовать их в скором времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Стоит отметить, что такие догадки и фотографии стали уже привычным дело в преддверии выхода каких-либо технологических новинок. Несмотря на это, эксперты считают, что все эти выдумки насчет iPhone 8 всего лишь фантазии интернет-пользователей, которым не терпится увидеть новинку.

На сайте Reddit были опубликованы фото передней и задней панелей iPhone 8. Корпус новинки сделан из нержавейки, а тыльная сторона телефона выполнена из стекла и имеет широкие рамки. Специалисты рынка смартфонов считают, что новый iPhone будет иметь систему беспроводной зарядки, поскольку на фото было замечено место для катушки индуктивности. Считается, что такой системой будут оснащены iPhone 7s и 7s Plus.

Ожидаемая стоимость нового телефона составляет 1 тысячу долларов, при этом ценовой диапазон будет зависеть от оснащенности модели.