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Приморцы могут поучаствовать в соревнованиях по промывке золота

Соревнования состоятся 8 июля
Фото: bzplan.ru Фото: bzplan.ru
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Соревнования «Старательский фарт» состоятся в рамках III Золотого Фестиваля Магаданской области 8 июля. Испытать свои силы в искусстве извлечения золота лотком могут и жители Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили организаторы, соревнования проводятся в Магадане с 2015 года. Золотоносный песок завозится с территории одного из полигонов Магаданской области. Участники мероприятия промывают его с помощью лотков, которые им выдают на время проведения конкурса.

«Победителем признается тот, кто получает наибольшее количество золота», – отметили специалисты.

Для того, чтобы стать участником соревнований, необходимо до 15 июня представить в конкурсную комиссию заявку и согласие на обработку персональных данных. Формы документов, а также информация о способах предоставления сведений в комиссию размещены на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Победитель и призеры «Старательского фарта» получат денежные премии.

Примечательно, что мероприятие отмечено специальным дипломом «За оригинальную идею события» Национальной премии «Russian Event Awards».

Отметим, Магаданская область входит в число субъектов-участников федерального проекта «Восточное кольцо России», суть которого заключается в объединении турпотенциала регионов Дальнего Востока. В рамках одного маршрута туристам предоставляется возможность посетить самые яркие и интересные событийные мероприятия, объекты турпоказа и места отдыха, расположенные в разных дальневосточных субъектах. Сегодня уже разработан ряд таких маршрутов. Например, тур «Тигровый бриллиант» предполагает путешествие из Приморья в Республику Саха-Якутия прямо к бриллиантовым месторождениям, «Огненный тигр» познакомит туристов с пляжами Приморья и камчатскими вулканами, тур «Легенды Тихого океана» поможет отправиться из Приморья на Сахалином и другие. В общей сложности маршрутами воспользовалось уже несколько тысяч человек.

Напомним, федеральный проект «Восточное кольцо России» был впервые презентован в рамках ТТФ-2016 в мае прошлого года. А уже в сентябре на Втором Восточном экономическом форуме главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры России и Ростуризма было подписано соглашение о его реализации. Приморье в проекте позиционируется как туристкий хаб, аккумулирующий и перераспределяющий туристские потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных турмаршрутов.

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