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Общество

Во Владивостоке продолжают выплачивать компенсации за детский отдых

Заявления принимаются в МФЦ на Ильичева и Калинина
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке родителям и законным представителям детей продолжают компенсировать летний отдых. Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 000 рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. На компенсацию в 50%, но не более 8 000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, получить компенсацию могут родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет.

Заявления принимаются в Многофункциональных центрах города и в двух районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока, расположенных по адресам:

- ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 261-42-01;

- ул. Калинина, 116, каб. 11, тел. 261-43-07.

Приём документов в районных отделах осуществляется по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13:00 -13:45. Заявления на компенсацию в Многофункциональных центрах принимаются по графику работы учреждений.

Для получения компенсации родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства в г. Владивостоке (с предъявлением оригинала);

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) и копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала) с регистрацией по г. Владивостоку;

4. Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

5. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки;

6. Выписка из банка с указанием реквизитов банковского счета.

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