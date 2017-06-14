На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело 13:59, 14 июня На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело
Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля 13:28, 14 июня Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля (Фото)
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья 13:06, 14 июня Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
Новостная лента
Июнь, 14 среда
14:07
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
14:07
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
14:07
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
13:59
На водителя, сбившего во Владивостоке полицейского, заведено дело
13:49
Алкоголь в Приморье поставят на общественный контроль
13:39
Эксперты рассказали о двойной жизни подростков
13:28
Во Владивостоке ночью сгорели два автомобиля Фото
13:12
Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби
12:52
Приморцы могут поучаствовать в соревнованиях по промывке золота
12:43
Во Владивостоке продолжают выплачивать компенсации за детский отдых
12:42
Полуголая жительница Владивостока устроила пьяные танцы на гострассе Видео
12:32
Владивостокцы переживают за семью Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:22
Во Владивостоке водитель грузовика сбил полицейского
12:14
​«Ростелеком» и NEC подвели итоги VI международного конкурса журналистов и блогеров
12:02
Приморец кувыркнулся на своем автомобиле в овраг
11:51
​Какая валюта популярна среди россиян?
11:42
Во Владивосток прибывает реплика Большой Императорской Короны Российской Империи Фото
11:28
Владивостокцы снесут нелегальную парковку в Снеговой Пади
11:16
​Что лучше для похудения: силовые или кардиотренировки?
10:52
Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха
10:42
Моряк-контрабандист привез во Владивосток оптовую партию сигарет
10:31
Приморью обещают новый апокалипсис
10:21
Житель Приморья убил односельчанина и сжег его тело
10:12
Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье
10:06
Квест-игра «Чистый Русский» состоялась во Владивостоке
09:54
Гороскоп на 14 июня
09:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня Адреса
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:19
Несколько районов Владивостока останутся без водоснабжения сегодня, 14 июня Адреса
09:08
Три авиарейса из Владивостока задерживаются
08:56
Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь
08:34
​Абитуриенты вузов Приморья могут получить дополнительные баллы при поступлении
07:37
Стала известна вся правда о прививках в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4146 (85) от 14 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Виновен в том, что ездим мы с комфортом?
Ружье на стене
Приморские «Крейсера» взяли Москву
Черноморское побережье навеяло тихоокеанскому
Не терпится узнать результаты ЕГЭ?
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Эксперты рассказали о двойной жизни подростков

Все в этом возрасте ведут двойную жизнь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Родители знают гораздо меньше о своих детях подросткового возраста, чем они знали о них, когда были малышами. Как известно, маленький ребенок открыт для родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Однако степень прозрачности отношений становится все меньше и меньше к подростковому периоду. В это время дети как никогда склонны утаивать информацию о своей жизни, отмечается в статье американского психолога в издании Psychologytoday.

И все это ради свободы и желания приватности. К тому же, в то время как зависимый от родителей малыш стремился рассказывать родителям все, подростку ближе и комфортней собственная формирующаяся независимость.

Он постепенно понимает, что именно от него зависит, насколько должны быть в курсе чего-либо родители. Времена меняются, и вот уже ребенок, ценивший близость с родителями, превращается в подростка, который твердо намерен держать дистанцию. В той или иной степени все в этом возрасте ведут двойную жизнь.

Есть нечто, что раскрывается родителям, и часть жизни, которая является секретной. Однозначно общение является информатором родителей о том, что происходит во внутреннем мире подростка. Однако выявить подробности не так просто, к тому же подросток становится экспертом по минимальным ответам и усилению загадочности.

Это происходит, по нескольким причинам, в том числе потому, что подросток знает, что родители не одобрят, а будут пытаться остановить. Он намеренно фальсифицирует информацию о том, что происходит в его жизни, зная, что это задевает его родителей. Компромисс все же возможен, в виде донесения до них сведений в обмен на отсутствие осуждения и понимание.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби
13:12, 14 июня 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби

22 июня в 10:30 начнется акция «Свеча памяти»

Приморцы могут поучаствовать в соревнованиях по промывке золота
12:52, 14 июня 2017 Приморцы могут поучаствовать в соревнованиях по промывке золота

Соревнования состоятся 8 июля

Во Владивостоке продолжают выплачивать компенсации за детский отдых
12:43, 14 июня 2017 Во Владивостоке продолжают выплачивать компенсации за детский отдых

Заявления принимаются в МФЦ на Ильичева и Калинина

​«Ростелеком» и NEC подвели итоги VI международного конкурса журналистов и блогеров
12:14, 14 июня 2017 ​«Ростелеком» и NEC подвели итоги VI международного конкурса журналистов и блогеров

Япония становится ближе к победителям

​Какая валюта популярна среди россиян?
11:51, 14 июня 2017 ​Какая валюта популярна среди россиян?

Курс валют на 14 июня

Во Владивосток прибывает реплика Большой Императорской Короны Российской Империи
11:42, 14 июня 2017 Во Владивосток прибывает реплика Большой Императорской Короны Российской Империи

Выставка продлится с 15 по 19 июня

Владивостокцы снесут нелегальную парковку в Снеговой Пади
11:28, 14 июня 2017 Владивостокцы снесут нелегальную парковку в Снеговой Пади

Парковщики уже стали опасны для жителей микрорайона