Эксперты рассказали о двойной жизни подростков

Все в этом возрасте ведут двойную жизнь

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Родители знают гораздо меньше о своих детях подросткового возраста, чем они знали о них, когда были малышами. Как известно, маленький ребенок открыт для родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Однако степень прозрачности отношений становится все меньше и меньше к подростковому периоду. В это время дети как никогда склонны утаивать информацию о своей жизни, отмечается в статье американского психолога в издании Psychologytoday.

И все это ради свободы и желания приватности. К тому же, в то время как зависимый от родителей малыш стремился рассказывать родителям все, подростку ближе и комфортней собственная формирующаяся независимость.

Он постепенно понимает, что именно от него зависит, насколько должны быть в курсе чего-либо родители. Времена меняются, и вот уже ребенок, ценивший близость с родителями, превращается в подростка, который твердо намерен держать дистанцию. В той или иной степени все в этом возрасте ведут двойную жизнь.

Есть нечто, что раскрывается родителям, и часть жизни, которая является секретной. Однозначно общение является информатором родителей о том, что происходит во внутреннем мире подростка. Однако выявить подробности не так просто, к тому же подросток становится экспертом по минимальным ответам и усилению загадочности.

Это происходит, по нескольким причинам, в том числе потому, что подросток знает, что родители не одобрят, а будут пытаться остановить. Он намеренно фальсифицирует информацию о том, что происходит в его жизни, зная, что это задевает его родителей. Компромисс все же возможен, в виде донесения до них сведений в обмен на отсутствие осуждения и понимание.