Во Владивостоке водитель грузовика сбил полицейского

Проводится проверка

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В полиции Владивостока проходит проверка по факту инцидента на Корабельной набережной: водитель грузовика Iveco совершил умышленный наезд на полицейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм. Хулигана, которого полицейские изначально попросили предъявить документы после парковки на пешеходном переходе, остановила только угроза применения табельного оружия.

32-летний дебошир был доставлен в отделение полиции. А полицейский был доставлен в травмпункт, где у него была диагностирована травма коленного сустава.

Инцидент произошел недалеко от 1-го причала.

В правоохранительных органах информацию о наезде подтвердили. Проводится проверка.