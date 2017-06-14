​Какая валюта популярна среди россиян?

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Курс валют на 14 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США стоит 56:90 рублей, а евро - 63:77 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По социологическому опросу, который провели накануне сотрудники ВЦИОМ, евро пользуется популярностью среди жителей России. Они больше доверяют этой валюте, чем своей собственной. Аналитики также сообщили, что иностранные валюты на сегодняшний день снижают позиции, однако ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина,18 за 57:15 рублей, а продать выгодно в Дальневосточном банке за 56:70 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке ФИНАМ за 64:20 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит банке за 63:55 рублей за один евро.

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