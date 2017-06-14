Выставка продлится с 15 по 19 июня

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Во Владивосток прибывает реплика Большой Императорской Короны Российской Империи, главной регалии Российского Императорского Двора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Tigre de Cristal. Экспонат с заявленной стоимостью 1 000 000 000 рублей будет представлен в холле развлекательного комплекса Tigre de Cristal. Все желающие смогут посетить выставку совершенно бесплатно. Выставка продлится с 15 по 19 июня включительно.

- Демонстрация Короны позволит большому числу людей получить представление о величии России, воплощенном в уникальном шедевре высокого ювелирного искусства,- комментирует гендиректор ювелирной группы «Смоленские Бриллианты» Дмитрий Кунцев.

- Хочу сказать о том, что нам выпала большая честь участвовать в проекте по организации выставки реплики Короны Российской Империи. Это очень важное мероприятие, поскольку оно дает возможность жителям Приморского края и его иностранным гостям оценить искусство и мастерство российских ювелиров, - сказал старший вице-президент Tigre De Cristal Стелианос Тсифетакис.