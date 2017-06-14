​Что лучше для похудения: силовые или кардиотренировки?

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Как сделать женственную фигуру
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В том, что фитнес – лучший помощник в борьбе с лишними килограммами, сомнений нет ни у кого. Зато тема способов тренировок рождает множество стереотипов. Мы решили разобраться в некоторых фитнес-мифах и помочь сделать первый шаг навстречу спорту тем, кто все еще колеблется. Помог нам в этом президент Приморской краевой федерации бодибилдинга, вице-президент Федерации бодибилдинга России, врач спортивной медицины, врач-диетолог Николай Левин.

«Один из самых распространенных стереотипов, связанных с силовыми тренировками, – это то, что они делают женские фигуры мужеподобными. Как правило, так думают те, кто о спорте имеет весьма отдаленное представление. Для того чтобы даме обрести мужской силуэт, надо очень постараться: годами заниматься с серьезными отягощениями, активно используя спортивное питание…»

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