Овчарка загрызла первоклассника в Приморье

Мальчик пришел к другу, чтобы позвать его погулять

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

7-летнего мальчика в селе Сергеевка Партизанского района Приморского края загрызла сорвавшаяся с цепи среднеазиатская овчарка: ребенок погиб на месте от многочисленных рваных ран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла 13 июня на территории дома по улице Набережная. Со слов свидетелей, ребенок подошел к 2-метровому ограждению домовладения и позвал своего друга гулять. Последний вышел на крыльцо дома и попросил подождать, однако потерпевший самовольно пролез под воротами и попал во двор. В этот момент с цепи сорвалась собака и накинулась на ребенка.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили животное. На месте проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и хозяин домовладения.

Расследование уголовного дела продолжается.