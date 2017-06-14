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Политика и экономика

Во Владивостоке появится новый культурный центр и парк семейного отдыха

За неделю заключено три новых соглашения на инвестпроекты в Приморье
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Три новых проекта запускаются в приморском порто-франко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В городе Артем будет построен транспортно-логистический центр. Во Владивостоке появится многофункциональный культурный центр и парк семейного отдыха. В Хасанском районе инвестор построит перегрузочные комплексы навалочных и контейнерных грузов.

Еще два проекта в рамках режима СП Владивосток запускаются в Хабаровском крае. В Ванинском районе для Токинского лесопильного завода приобретается деревообрабатывающее оборудование и техника для лесопилки. Создается высокотехнологичная перерабатывающая база по производству филе минтая.

Всего за минувшую неделю подписано 10 соглашений с инвесторами для реализации проектов в ТОР и СП Владивосток с объемом капиталовложений свыше 12,3 млрд рублей. Новую работу сможет получить почти тысяча дальневосточников.

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