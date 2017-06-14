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Приморью обещают новый апокалипсис

Циклон с ливнями, грозами, градом и штормовым ветром идет с севера
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Приморью 14 июня обещают ливни, грозы, град и штормовой ветер: с севера на регион надвигается циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду. Сейчас циклон состоит из нескольких центров и находится над Хабаровским краем. В течение среды вихри будут смещаться с севера на юг через Приморье - и днем объединятся в один активный циклон. Так что днем погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

"Внимание, опасное явление! В связи со смещением циклона с Хабаровского края и объединение нескольких вихрей в один, а также обострение фронтов, 14 июня в северных и центральных районах Приморского края ожидается крайне неустойчивая погода. Пройдут кратковременные дожди местами ливни и грозы, местами возможен град. При грозах местами шквалистое усиление ветра до штормового" - предупреждают приморцев синоптики. На остальной территории края ночью и днем пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные. Температура ночью +10 °С +16°C, на восточном побережье +3 °С +9°C, днем +15 °С +22°C.

15 июня циклон покинет территорию Приморского края и выйдет в Японское море. В четверг вихрь будет еще оказывать влияние на восточную часть Приморского края. Затем активный вихрь повернет на восток и 16 июня уйдет в Тихий океан.

Во Владивостоке 15 июня будет самый теплый и хороший день на этой неделе. При северном ветре, воздух днем прогреется до +18 °С +21 °С. Во второй половине дня не исключен небольшой кратковременный дождь.

15 июня днем в западных районах края погода начнет улучшаться. На западе края прекращение дождя. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. На востоке края, 15 июня днем, произойдет вторжение холодного воздуха из Охотского моря. Температура понизится. В течение дня пройдут небольшие и умеренные дожди, на побережье местами туман и морось. Ветер северный умеренный до сильного, на восточном побережье сильный. Температура днем в западных районах + 19 °С +24 °С, в центральных районах +15 °С +21 °С, на востоке края будет холодно +7 °С +14 °С.

16 июня погоду в Приморском крае будет определять антициклон. Установится солнечная, теплая и без осадков погода. На южном побережье немного похолодает. Далее в Приморском крае установится типичная «июньская» погода. В континентальной части края начнется потепление, днем возможны летние дожди и грозы. На побережье будет прохладно, туман и морось. 

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