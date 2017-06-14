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Житель Приморья убил односельчанина и сжег его тело

Бдительность полицейского помогла раскрыть тяжкое преступление
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Утром, находясь на территории своего района, участковый уполномоченный полиции Черниговского района Приморского края капитан полиции Андрей Пашко обратил внимание на мужчину, который шел по обочине дороги в сторону поселка Сибирцево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД края. Увидев полицейского, мужчина изменил направление движения и попытался скрыться. Его действия вызвали у полицейского подозрения, в связи с чем им было принято решение остановить гражданина для проверки документов.

В мужчине участковый узнал свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту кражи холодильника в селе Халкидон. Андрей Пашко решил задать гражданину уточняющие вопросы. В ходе беседы 25-летний житель села признался участковому, что накануне вечером совершил убийство мужчины, тело которого сжег. При этом назвал место происшествия и выразил готовность его показать.

Прибыв по указанному адресу, полицейский обнаружил тело мужчины 1965 года рождения. О случившемся участковый уполномоченный сообщил в дежурную часть. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа отдела полиции и представители СУ СК.

Подозреваемого участковый доставил в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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