Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье 10:12, 14 июня Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня 09:42, 14 июня Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня (Адреса)
Два междугородних рейса из Владивостока отменены 09:30, 14 июня Два междугородних рейса из Владивостока отменены
Новостная лента
Июнь, 14 среда
10:15
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
10:15
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
10:15
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
10:12
Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье
10:06
Квест-игра «Чистый Русский» состоялась во Владивостоке
09:54
Гороскоп на 14 июня
09:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня Адреса
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:19
Несколько районов Владивостока останутся без водоснабжения сегодня, 14 июня Адреса
09:08
Три авиарейса из Владивостока задерживаются
08:56
Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь
08:34
​Абитуриенты вузов Приморья могут получить дополнительные баллы при поступлении
07:37
Стала известна вся правда о прививках в Приморье
06:03
Горнолыжную базу в Приморье обещают оснастить суперсовременным подъемником
05:02
В Приморье определят лучшие муниципалитеты
04:05
В Приморье редактор сетевого издания оштрафован за маты
03:10
В Приморье «МегаФон» снова пойман на использовании не своего РЭС
02:02
Познавательными мероприятиями отметили день России в библиотеках Владивостока
01:09
Благотворительный праздник «Дети своей страны» состоялся во Владивостоке
00:22
У администрации Владивостока появился свой telegram-канал Фото
Июнь, 13 вторник
23:21
Роскомнадзор оштрафовал Приморское отделение КПРФ
22:01
Приморцы могут узнать результаты ЕГЭ пораньше
21:22
К одному из детских садиков во Владивостоке запретили подъезжать
20:02
Во Владивостоке ограничат движение и парковку Адреса
19:27
Ева Польна приедет во Владивосток
18:15
Завтра в Приморье пройдет сильный дождь
17:52
Приморье присоединится к всемирному Дню донора
17:42
В Приморье увеличился вылов рыбы и кальмара
17:32
​В центре Владивостока произошла авария Эксклюзив
17:21
Новые рабочие места для приморцев предлагают на судостроительном комплексе «Звезда»
17:13
13 июня - юбилей старейшего предприятия Приморья
17:03
В Приморье продолжается отопительный сезон
16:54
​38-летняя женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4146 (85) от 14 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Виновен в том, что ездим мы с комфортом?
Ружье на стене
Приморские «Крейсера» взяли Москву
Черноморское побережье навеяло тихоокеанскому
Не терпится узнать результаты ЕГЭ?
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье

Кореец осужден на 4 года колонии общего режима
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В Приморском крае на 4 года колонии общего режима осужден моряк из КНДР, который избил командира артиллерийской боевой части российского пограничного корабля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Сотрудник Погранслужбы ФСБ исполнял свои служебные обязанности по досмотру иностранного корабля.

Северокореец осужден по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Осужденный Находкинским судом, он подал апелляцию в краевой суд с указанием, что преступление не совершал. Однако его жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье редактор сетевого издания оштрафован за маты
04:05, 14 июня 2017 В Приморье редактор сетевого издания оштрафован за маты

За нарушение статьи 4 Закона РФ «О СМИ»

В Приморье «МегаФон» снова пойман на использовании не своего РЭС
03:10, 14 июня 2017 В Приморье «МегаФон» снова пойман на использовании не своего РЭС

Выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений

Роскомнадзор оштрафовал Приморское отделение КПРФ
23:21, 13 июня 2017 Роскомнадзор оштрафовал Приморское отделение КПРФ

На 20 тысяч рублей

​В центре Владивостока произошла авария
17:32, 13 июня 2017 ​В центре Владивостока произошла авария

Пострадала женщина-пассажир

​38-летняя женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке
16:54, 13 июня 2017 ​38-летняя женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке

Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение

Во Владивостоке неизвестный автомобилист сбил женщину на стоянке
16:42, 13 июня 2017 Во Владивостоке неизвестный автомобилист сбил женщину на стоянке

Машина скрылась с места ДТП

Водитель-рецидивист оштрафован за пьянку в Приморье
15:51, 13 июня 2017 Водитель-рецидивист оштрафован за пьянку в Приморье

Штраф - на сумму чуть меньше стоимости его авто