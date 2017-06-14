Гражданин КНДР избил пограничника в Приморье

Кореец осужден на 4 года колонии общего режима

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В Приморском крае на 4 года колонии общего режима осужден моряк из КНДР, который избил командира артиллерийской боевой части российского пограничного корабля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Сотрудник Погранслужбы ФСБ исполнял свои служебные обязанности по досмотру иностранного корабля.

Северокореец осужден по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Осужденный Находкинским судом, он подал апелляцию в краевой суд с указанием, что преступление не совершал. Однако его жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.