Моряк-контрабандист привез во Владивосток оптовую партию сигарет

Табачные изделия он приобрел в Корее "для себя"

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В рыбном порте Владивосток таможенники задержали моряка прибывшего из корейского порта Пусан судна, который пытался в личных вещах пронести 8 блоков с сигаретами American Legend red (1 600 штук), 13 блоков с сигаретами American Legend light (2 600 штук) и 6 блоков с сигаретами Best Men (1 200 штук), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Всего мужчина пытался провезти контрабандой 27 коробок (5 400 сигарет).

Товар мужчина не задекларировал, при устном опросе говорил, что купил табачные изделия для личного пользования.

Возбуждено административное дело по ч. 1 статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ.

Товар изъят и размещен на ответственное хранение. Назначена экспертиза.