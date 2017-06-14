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Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня

Плановые работы по ремонту
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 июня, несколько районов во Владивостоке останутся без электричества, сообщает РИА VladNews. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.9,

Борисенко ул.40, 42, 48, 48А, 50,

Вересковая ул.9, 11, 15, 17, 29, 46, 50, 54,

Двенадцатая ул.4А, 6, 8,

Десятая ул.13,

Жигура ул.30, 32, 34, 42, 44,

Кирова ул.52, 54,

Ладыгина ул.15, 2, 4,

Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 73,

Нерчинская ул.32, 40, 42,

Никифорова ул.2, 41А,

Одиннадцатая ул.11,

Херсонская ул.8А,

Шестая ул.3, 5, 5А, 7,

Энгельса ул.10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 4, 6, 7

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