Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июня

Сегодня, 14 июня, несколько районов во Владивостоке останутся без электричества, сообщает РИА VladNews. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
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