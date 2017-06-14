Квест-игра «Чистый Русский» состоялась во Владивостоке

Первое место заняла команда «Суперпак»

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

12 июня во Владивостоке на территории бухты Труда острова Русский впервые состоялась экологическая квест-игра «Чистый Русский», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В ней приняли участие 93 человек в составе 28 команд. Организатор мероприятия – администрация приморской столицы при поддержке проекта «Остров мечты» и международного музыкального фестиваля V-ROX.

«Квест-игра состоялась в солнечную погоду и с хорошим настроением, – отметила начальник отдела природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования Ирина Осина. – Администрация города ежегодно организовывает массовые субботники, вывозя с различных территорий города тонны мусора. Мы призываем жителей и гостей города бережно относиться к нашему любимому Владивостоку и его природе, не сорить и соблюдать чистоту».

Как сообщили организаторы, квест-игра «Чистый Русский» – это часть всероссийского проекта «Чистые игры». По правилам каждой команде выдавалась карта, на которой отмечена загрязненная территория. Собранный мусор команда должна была нести к "скупщикам" и сдать его за баллы, которые начисляются в зависимости от объема и типа мусора. По итогу победили те, кто оперативнее остальных сумел собрать больше всех мусора и баллов.

Так, первое место заняла команда «Суперпак». Победители получили билеты на концерт группы «Мумий Тролль», который пройдёт 3 августа в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». Второе место заняла команда «Экопартуль», а третье – команда «Фурри-ДВ». Все команды-призеры получили сертификаты на огромные пиццы Pandoroom, наборы экологических средств для ухода и быта от приморского «ЭМ–Центра», сувениры от компании «Ратимир» и Агентства стратегических инициатив при президенте России.

Также призы получили две команды в специальных номинациях «Лучшая находка» и «Мастер чекинов». Все остальные участники были награждены дипломами и сувенирами от администрации Владивостока.

Кроме сбора мусора участники отгадывали эко-загадки, участвовали в викторине и конкурсах. Также для всех был организован пикник и концерт популярных владивостокских музыкальных исполнителей.

Всего общими усилиями участниками квест-игры собрано более четырёх тонн отходов. Это 479 мешков мусора, собранного по раздельному принципу – пластик, металл, стекло, ртутьсодержащие отходы, а также 24 автомобильные шины, 50 батареек и более 500 единиц крупногабаритного мусора.

Твердые коммунальные отходы отправлены на МУПВ «Спецзавод № 1». Крупногабаритный мусор будет вывезен силами городской администрации в ближайшее время.

Экологическая квест-игра состоялась в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 гг., подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения».