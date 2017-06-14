Три авиарейса из Владивостока задерживаются

Расписание

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 июня, три авиарейса из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-521, следующий по маршруту Владивосток — Дальнегорск, задерживается на 1 час 25 минут. Вылет планировался в 8 часво 5 минут, но перенесся на 9 часов 30 минут.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-517, следующий по маршруту Владивосток — Кавалерово, также задерживается на один час. Вылет планировался в 8 часов 40 минут, но перенесся на 9 часов 40 минут.

Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6-385, следующий по маршруту Владивосток — П-Камчатский, задерживается на полтора часа. Вылет планировался в 12 часов 30 минут, но перенесся на 14 часов ровно. Время регистрации на рейс: 12:00-13:20.



