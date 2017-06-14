Во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь

В отдельных районах Приморья гроза

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах сильный, гроза. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +13...+27 °C.

Во Владивостоке переменная, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, вечером северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.

В Уссурийске облачно, небольшой, вечером умеренный дождь, возможна гроза.. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +23..+25 °C.

В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C.