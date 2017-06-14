В Приморье «МегаФон» снова пойман на использовании не своего РЭС

Выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Роскомнадзором Приморья в июне 2017 года по материалам радиоконтроля с признаками нарушения порядка использования радиочастотного спектра, поступившим от радиочастотной службы, в отношении ПАО «МегаФон» проведена внеплановая документарная проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. За эксплуатацию РЭС на территории Приморского края без специального разрешения и регистрации составлено 4 протокола по делам об административных правонарушениях по ч.1,2 ст.13.4, КоАП РФ, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений.