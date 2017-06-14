В Приморье определят лучшие муниципалитеты

Региональный этап конкурса проходит в июне

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

В Приморье стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Как сообщили в департаменте внутренней политики, конкурс проводится с 9 по 30 июня 2017 года.

«Участие могут принять городские округа, а также городские и сельские поселения, не имеющие кредиторской задолженности. Проекты принимаются по следующим номинациям: градостроительная политика и обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами, обеспечение эффективной “обратной связи” с жителями и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления», – отметили в ведомстве.

Победителей определит специальная конкурсная комиссия, в которую вошли эксперты по каждой из номинаций, а также директора профильных департаментов краевой администрации.