Благотворительный праздник «Дети своей страны» состоялся во Владивостоке

В качестве лотов были разыграны мягкие игрушки

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

12 июня, на Университетской набережной состоялся праздник «Дети своей страны», организованный благотворительным фондом «Счастливые дети» при поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр». Здесь все желающие владивостокцы отпраздновали День России и помогли детям-отказникам краевой детской клинической больницы № 2, добровольно внеся пожертвования в специальный ящик.

В течение дня на набережной ДВФУ волонтеры делали аквагрим и маникюр всем маленьким модникам и модницам, также для них проходили мастер-классы по плетению фенечек. Денежные средства за услуги родители вносили в специальный ящик фонда.

Кроме этого, был проведен благотворительный аукцион, в качестве лотов были разыграны мягкие игрушки. Всего в ходе праздника собрано 9 455 рублей.

Для всех собравшихся на празднике «Дети своей страны» состоялся концерт, творческие номера исполняли юные участники вокального коллектива Приморского края «Музыкальный проект “Признание”», танцевальных студий – «Комба», «Эврика», «Этажи». Последние не только продемонстрировали свое мастерство, но и организовали бесплатные мастер-классы для гостей праздника, устроив танцы под открытым небом.

«Спасибо всем за участие! Было здорово! Сегодня мы собрали деньги, которые станут первым взносом на покупку холодильном оборудования в краевую детскую клиническую больницу №2. Мы будем и дальше помогать малышам, от которых отказались родители, делая их мир ярче», – рассказала президент благотворительного фонда «Счастливые дети» Светлана Нестерова.