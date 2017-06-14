Новый кресельный подъемник установят на горнолыжной базе «Восток» в Арсеньеве. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время «Прямой линии», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Ремонт дороги по направлению к горнолыжной базе будет завершен уже в этом году. Также там установят новый кресельный подъемник производства австрийской фирмы «Доппель Майер». Стоимость его - порядка 500 миллионов рублей, поэтому рассматривается вариант покупки в лизинг.
Горнолыжную базу в Приморье обещают оснастить суперсовременным подъемником
Стоимость его - порядка полумиллиардаВладивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
00:22, 14 июня 2017 У администрации Владивостока появился свой telegram-канал
@admvlc
22:01, 13 июня 2017 Приморцы могут узнать результаты ЕГЭ пораньше
Предварительные результаты доступны на сайте Госуслуг
21:22, 13 июня 2017 К одному из детских садиков во Владивостоке запретили подъезжать
Проезд к детскому садику – тупиковый и всегда запаркован личными автомобилями граждан
20:02, 13 июня 2017 Во Владивостоке ограничат движение и парковку
Адреса участков автомобильных дорог
19:27, 13 июня 2017 Ева Польна приедет во Владивосток
Знаменитая певица поздравит владивостокцев с Днем города
18:15, 13 июня 2017 Завтра в Приморье пройдет сильный дождь
На край надвигается циклон с Хабаровска
17:21, 13 июня 2017 Новые рабочие места для приморцев предлагают на судостроительном комплексе «Звезда»
Верфь станет уникальной производственной площадкой по созданию крупнотоннажных судов