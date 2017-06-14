Горнолыжную базу в Приморье обещают оснастить суперсовременным подъемником

Стоимость его - порядка полумиллиарда

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Новый кресельный подъемник установят на горнолыжной базе «Восток» в Арсеньеве. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время «Прямой линии», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Ремонт дороги по направлению к горнолыжной базе будет завершен уже в этом году. Также там установят новый кресельный подъемник производства австрийской фирмы «Доппель Майер». Стоимость его - порядка 500 миллионов рублей, поэтому рассматривается вариант покупки в лизинг.