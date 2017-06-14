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Интервью

Стала известна вся правда о прививках в Приморье

На вопросы отвечала ​заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева в интервью primorsky.ru рассказала всё о прививках и чего не следует бояться тем, кто собрался повысить свой иммунитет при помощи вакцин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

– Евгения Анатольевна, очень часто мы слышим: зачем прививаться, если я не болею? Многие не прививаются и не болеют. Есть и обратное суждение, что сделал прививку и тут же заболеешь. Так ли это?

– Начну с фактов, инфекции преследуют человечество на протяжении всей его истории. Например, такие заболевания, как оспа, дифтерия, полиомиелит и корь убивали людей тысячами и миллионами. В России, где еще сохраняется необходимый охват иммунизацией, ситуация с инфекционными заболеваниями благополучна. В наши дни, благодаря профилактическим прививкам, достигнуты грандиозные успехи в борьбе с инфек­ционными заболеваниями. Но вакцины стали жертвами собственного успеха: большинство не только молодых родителей, но и молодых медицинских работников не видели случаев столбняка, дифтерии и полиомиелита. В результате они не понимают, зачем защищать ребенка от того, чего нет. Поэтому многие стали отказываться от прививок. Но инфекции возвращаются, и это происходит достаточно быстро. Достаточно одного занесенного извне случая, и будет вспышка. Примером тому является недавняя эпидемия кори в Европе. Что же касается тезиса «я сделал прививку – и заболел», то ни одна вакцина не вызывает формирования иммунитета у 100% привитых лиц. К примеру, если сделана прививка от гриппа, то для формирования специфического иммунитета должно пройти не менее двух недель. Если в течение этого промежутка привитый столкнется с больным гриппом, он может заразиться и заболеть. Нужно помнить, что прививка против гриппа защищает только от гриппа, а не от простудных заболеваний. Но бывают и случаи несовпадения штаммов вируса, находящегося в вакцине и циркулирующего штамма.

– Еще одно утверждение противников прививок: в прививке нет необходимости, потому что у нас нет этой инфекции….

– Эпидемии существовали всегда и существуют сегодня. Они по-прежнему представляют серьезную угрозу обществу и ежегодно приводят к заболеваемости, а иногда даже к смерти. Наиболее эффективный способ предотвращения эпидемий – своевременно вакцинироваться. Даже в тех странах, где возбудитель был уничтожен, важно не прекращать вакцинацию, а поддерживать, поскольку всегда можно ожидать заноса инфекции из менее благополучных территорий. Например, только в Европе в 2011 году корью заболело более 37 тысяч человек. Были осложнения и летальные исходы. Но благодаря иммунизации, заболеваемость снизилась до единичной, а в ряде стран и вовсе отсутствует. До введения вакцинации против полиомиелита он был лидирующей причиной стойкой детской инвалидности, и смертность от него была очень высокой. В нашей стране проводится вакцинация по комбинированной схеме: первые две вакцинации – инактивированной вакциной, последующие – живой. Пока в мире существуют территории, где циркулирует дикий вирус полиомиелита, оправдана и вакцинация против него, особенно для путешественников.

– Правда ли, что прививки приводят к осложнениям и способны спровоцировать серьезные заболевания?

– Правда. Несмотря на то, что во всем мире и в России вакцинация признана одним из важнейших достижений медицины, существует так называемое антипрививочное движение, которое ставит под сомнение этот факт. Возникло это движение из-за плохой информированности населения о поствакцинальных реакциях и осложнениях, которые, по статистике, крайне редки. «Антипрививочники» не учитывают, что меняются технологии производства вакцины, что совершенствуется их производство, и как следствие этого – снижается тяжесть и количество поствакцинальных реакций и осложнений. Все вакцины, зарегистрированные на территории России, в обязательном порядке проходят контроль качества. За последнее десятилетие число поствакцинальных осложнений в РФ существенно снизилось – с 2006 года их количество сократилось почти в 3 раза и сейчас не превышает двух случаев на миллион провакцинированных.

– Правда ли, что прививки ставит лучше с большим интервалом, чтобы не навредить организму?

– Нет, это не так. Практически все вакцины Национального календаря можно вводить одновременно. Раздельная вакцинация потенциально увеличивает число побочных реакций: каждая инъекция может дать отдельный риск развития побочных реакций. С появлением комбинированных вакцин частота развития поствакцинальных реакций не превышает частоту реакций после введения монодозных вакцин и раздельной вакцинации. В настоящее время доказана безопасность и иммуногенность самых распространенных детских вакцин, водимых одновременно. Обычно в инструкциях к препаратам указывается: какие вакцины сочетаются в один день.

– Правда ли, что взрослым прививки не нужны, разве что только от гриппа и клещевого энцефалита?

– Это совершенно не так. Вакцинацию взрослого населения регулирует приказ Минздрава. Так, в обязательном порядке нужно делать прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет, против гепатита В до 55 лет, против краснухи – девушкам до 25 лет, против кори до 35 лет всем и до 55 лет группам риска, а против гриппа – по показаниям. Сегодня при приеме на работу работодатель обязан потребовать сертификат профилактических прививок. Кроме того, существуют профессии, которые требуют дополнительного введения вакцин: например, против клещевого энцефалита, гепатита А, желтой лихорадки, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза и других. Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить!

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