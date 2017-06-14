​Абитуриенты вузов Приморья могут получить дополнительные баллы при поступлении

Своя «бонусная программа» есть у каждого вуза края

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Выпускники, отличившиеся особыми достижениями в учёбе, спорте и общественной деятельности, могут получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте образования и науки, своя «бонусная программа» есть у каждого вуза края.

«Например, во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса при поступлении на “бюджет” абитуриентам, окончившим школу с золотой или серебряной медалью, начисляются дополнительные 10 баллов. Обладателям золотого значка ГТО и участникам волонтёрских движений добавляется по одному баллу. В общей сложности все индивидуальные достижения могут принести в абитуриентскую “копилку” до10 баллов», – рассказали во ВГУЭС.

Кроме того, в течение многих лет университет проводит конкурсы и олимпиады для старшеклассников, по итогам которых также начисляются бонусные баллы. Такое же право получают и победители международных, региональных олимпиад и конкурсов ВГУЭС – «Юный дизайнер» ISFIT, «Построй свой бизнес сам», «Мой путь в профессию». На прибавку в 10 баллов могут рассчитывать и абитуриенты, окончившие учреждения среднего профессионального образования с красным дипломом.

«Абитуриенты Дальневосточного федерального университета также получат при поступлении дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Золотой значок ГТО, призовое место в олимпиаде, медаль или диплом с отличием гарантируют до 10 бонусных баллов, которые суммируются с баллами Единого государственного экзамена и увеличивают шансы на успешное зачисление», – рассказали в ДВФУ.

Напомним, приемная кампания в вузах Приморья стартует 20 июня. Информацию о сроках приема документов, количестве бюджетных мест и другие подробности можно на официальных сайтах учебных заведений.