На 20 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Роскомнадзор оштрафовал Приморское отделение КПРФ на 20 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В марте 2017 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю было проведено внеплановое мероприятие по контролю в отношении газеты «Правда Приморья», в ходе которого выявлено, что учредитель газеты «Правда Приморья» - Приморское отделение Коммунистической партии Российской Федерации осуществляло деятельность с нарушением требований ст. 11 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Учредитель газеты «Правда Приморья» не уведомил регистрирующий орган об изменении периодичности, максимального объема, адреса редакции средства массовой информации в установленный законом срок

По факту данного нарушения в отношении учредителя газеты «Правда Приморья» - Приморского отделения Коммунистической партии Российской Федерации были составлены протоколы по ст. 13.23 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в суд.

11.05.2017 Мировой судья судебного участка № 28 Фрунзенского судебного района привлек к административной ответственности учредителя газеты «Правда Приморья» - Приморское отделение Коммунистической партии Российской Федерации и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в совокупности.