Ева Польна приедет во Владивосток

Знаменитая певица поздравит владивостокцев с Днем города

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В честь Дня города для владивостокцев подготовлен ряд праздничных мероприятий и приятные сюрпризы. Так, 1 июля популярная исполнительница Ева Польна поздравит горожан с 157-м днем рождения Владивостока.

Выступление певицы, известной исполнением множества хитов, в числе которых, «Парни не плачут», «Я тебя тоже нет», «Весь мир на ладони моей», «Мало» пройдёт на центральной площади в ходе вечернего концерта.

Напомним, празднование Дня города будет разделено на несколько частей – 29 и 30 июня состоятся торжественные мероприятия, 1 июля пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на набережной Спортивной гавани и в скверах города. Завершится празднование вечерней праздничной программой и красочным фейерверком. Увидеть фейерверк можно будет в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).