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Познавательными мероприятиями отметили день России в библиотеках Владивостока

«Славим тебя, Россия»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Виртуальные экскурсии, лекции, конкурсы и викторины – в муниципальных библиотеках Владивостока отметили День России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, в библиотеку № 13 (ул. Русская, 78) на час истории «Наша Родина – Россия» пришли воспитанники социально-реабилитационного центра «Парус надежды». Ребята узнали историю создания государственных символов России, а также сделали из цветной бумаги триколоры.

В библиотеке № 20 (пр.100-летия Владивостока, 128а) состоялось виртуальное путешествие «Крупные города России». Кроме того, юные читатели отгадывали загадки, активно отвечали на вопросы викторины по истории России.

Познавательное мероприятие «Славим тебя, Россия» прошло в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76). Библиотекари представили вниманию читателей презентацию о нашей стране, затем здесь состоялась викторина и конкурс рисунков «Национальные символы России».

Специалисты библиотеки № 15 (ул. Волкова, 11) организовали час истории «Здесь Россия моя» для ребят из пришкольного лагеря школы № 54. Школьники узнали о традициях и обычаях нашей страны, ответили на вопросы викторины и исполнили гимн России.

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