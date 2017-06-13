Завтра в Приморье пройдет сильный дождь

На край надвигается циклон с Хабаровска

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае сохранятся кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе порывистый. Температура воздуха +15…+26 °C.

В последующие сутки над Приморским краем будет смещаться циклон с Хабаровского края, который и будет определять погоду. Пройдут дожди различной интенсивности: от небольших до сильных. В отдельных районах возможны грозы. Температурный фон существенно не изменится. Во Владивостоке облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +8…+11 °C, днём +14…+17 °C.



