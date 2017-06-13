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Во Владивостоке ограничат движение и парковку

Адреса участков автомобильных дорог
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Празднование 157-летия Владивостока пройдёт 29, 30 июня и 1 июля. В столице Приморья состоятся торжественные и праздничные мероприятия. Празднование Дня города разделено на несколько частей – 29 и 30 июня состоятся основные торжественные мероприятия, 1 июля пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, в городских скверах и на набережной Спортивной гавани. В связи с этим 1 июля будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города.

С 8 до 14 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Металлистов до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Дальзаводской до пересечения с улицей Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- на участке автомобильной дороги от дома № 16 по улице Пушкинской до дома № 83а по улице Светланская;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66 по улице Светланская;

- по улице Пушкинская: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

С 10 до 13 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской.

С 10 до 11:30 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Семеновская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Суханова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Аксаковской;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Луцкого;

- по улице Луцкого: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Володарского: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Пушкинской.

С 21:30 до 22:45 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей 1-й Морской до пересечения с улицей Семеновской.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам 1-й Морской, Тигровой, Семеновской, Калинина, Вилкова, Окатовой, Спортивной, Гоголя, Аксаковской, Всеволода Сибирцева, Некрасовской, Океанский проспект, Партизанский проспект и Пушкинской.

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