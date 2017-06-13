Приморцы могут узнать результаты ЕГЭ пораньше

Узнать о результатах Единого государственного экзамена стало проще – для этого достаточно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
«Узнать предварительный результаты аттестации по каждому предмету учащиеся и их родители могут в учебном учреждении или через портал с помощью услуги «Получение предварительных результатов ЕГЭ», – отметили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.
Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо пройти простую процедуру регистрации и указать код доступа, получить который можно в любом МФЦ края или отделении компании Ростелеком.
Отметим, с 29 мая по 1 июля 2017 года ученики 10-11 классов сдают ЕГЭ по школьным предметам.
График ЕГЭ и обработки экзаменационных работ на 2017 год:
География, информатика и ИКТ:
29 июня – экзамен;
2-9 июня – обработка экзаменационных работ;
14 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Математика (базовый уровень):
31 мая – экзамен;
3-9 июня – обработка экзаменационных работ;
14 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Математика (профильный уровень):
2 июня – экзамен;
6-13 июня – обработка экзаменационных работ;
16 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Обществознание:
5 июня – экзамен;
9-19 июня – обработка экзаменационных работ;
22 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Физика, литература:
7 июня – экзамен;
11-19 – обработка экзаменационных работ;
22 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Русский язык:
9 июня – экзамен;
15-22 июня – обработка экзаменационных работ;
27 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Биология:
13 июня – экзамен;
17-23 июня – обработка экзаменационных работ;
27 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Иностранные языки (письменно):
13 июня – экзамен;
19-27 июня – обработка экзаменационных работ;
30 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Иностранные языки (устно):
15 июня – экзамен;
20-27 июня – обработка экзаменационных работ;
30 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Химия, история:
19 июня – экзамен;
23-30 июня – обработка экзаменационных работ;
4 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Резервные дни:
География, информатика и ИКТ:
20 июня – экзамен;
23 – 30 июня – обработка экзаменационных работ;
4 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Литература, химия, физика, обществознание:
21 июня – экзамен;
24-30 – обработка экзаменационных работ;
4 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Биология, история:
22 июня – экзамен;
25-30 – завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне;
4 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Иностранные языки:
22 июня – экзамен;
25 июня-3 июля – обработка экзаменационных работ;
6 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Иностранные языки (устно):
23 июня – экзамен;
26 июня-3 июля – обработка экзаменационных работ;
6 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень):
28 июня – экзамен;
1-7 июля – обработка экзаменационных работ;
11 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
Русский язык:
29 июня – экзамен;
2-7 июля – обработка экзаменационных работ;
11 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.
По всем учебным предметам:
1 июля – экзамен;
4-7 июля – обработка экзаменационных работ;
14 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.