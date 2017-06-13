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Приморцы могут узнать результаты ЕГЭ пораньше

Предварительные результаты доступны на сайте Госуслуг
Фото: NewsBabr.com Фото: NewsBabr.com
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Узнать о результатах Единого государственного экзамена стало проще – для этого достаточно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Узнать предварительный результаты аттестации по каждому предмету учащиеся и их родители могут в учебном учреждении или через портал с помощью услуги «Получение предварительных результатов ЕГЭ», – отметили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.

Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо пройти простую процедуру регистрации и указать код доступа, получить который можно в любом МФЦ края или отделении компании Ростелеком.

Отметим, с 29 мая по 1 июля 2017 года ученики 10-11 классов сдают ЕГЭ по школьным предметам.

График ЕГЭ и обработки экзаменационных работ на 2017 год:

География, информатика и ИКТ:

29 июня – экзамен;

2-9 июня – обработка экзаменационных работ;

14 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Математика (базовый уровень):

31 мая – экзамен;

3-9 июня – обработка экзаменационных работ;

14 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Математика (профильный уровень):

2 июня – экзамен;

6-13 июня – обработка экзаменационных работ;

16 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Обществознание:

5 июня – экзамен;

9-19 июня – обработка экзаменационных работ;

22 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Физика, литература:

7 июня – экзамен;

11-19 – обработка экзаменационных работ;

22 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Русский язык:

9 июня – экзамен;

15-22 июня – обработка экзаменационных работ;

27 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Биология:

13 июня – экзамен;

17-23 июня – обработка экзаменационных работ;

27 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Иностранные языки (письменно):

13 июня – экзамен;

19-27 июня – обработка экзаменационных работ;

30 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Иностранные языки (устно):

15 июня – экзамен;

20-27 июня – обработка экзаменационных работ;

30 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Химия, история:

19 июня – экзамен;

23-30 июня – обработка экзаменационных работ;

4 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Резервные дни:

География, информатика и ИКТ:

20 июня – экзамен;

23 – 30 июня – обработка экзаменационных работ;

4 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Литература, химия, физика, обществознание:

21 июня – экзамен;

24-30 – обработка экзаменационных работ;

4 июня – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Биология, история:

22 июня – экзамен;

25-30 – завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне;

4 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Иностранные языки:

22 июня – экзамен;

25 июня-3 июля – обработка экзаменационных работ;

6 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Иностранные языки (устно):

23 июня – экзамен;

26 июня-3 июля – обработка экзаменационных работ;

6 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень):

28 июня – экзамен;

1-7 июля – обработка экзаменационных работ;

11 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

Русский язык:

29 июня – экзамен;

2-7 июля – обработка экзаменационных работ;

11 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

По всем учебным предметам:

1 июля – экзамен;

4-7 июля – обработка экзаменационных работ;

14 июля – официальный день объявления результатов ЕГЭ на региональном уровне.

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