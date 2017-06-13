Завтра в Приморье пройдет сильный дождь 18:15, 13 июня Завтра в Приморье пройдет сильный дождь
​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока 14:06, 13 июня ​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока (Эксклюзив)
Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам 12:54, 13 июня Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
Новостная лента
Июнь, 13 вторник
18:25
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
18:25
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
18:15
Завтра в Приморье пройдет сильный дождь
17:52
Приморье присоединится к всемирному Дню донора
17:42
В Приморье увеличился вылов рыбы и кальмара
17:32
​В центре Владивостока произошла авария Эксклюзив
17:21
Новые рабочие места для приморцев предлагают на судостроительном комплексе «Звезда»
17:13
13 июня - юбилей старейшего предприятия Приморья
17:03
В Приморье продолжается отопительный сезон
16:54
​38-летняя женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
16:42
Во Владивостоке неизвестный автомобилист сбил женщину на стоянке Эксклюзив
16:33
Во Владивостоке в среду встретят корабли ТОФ, которые вернутся из дальнего похода
16:24
Стало известно, как можно эффективно взбодриться
16:10
Во Владивосток едет японская бизнес-миссия
15:51
Водитель-рецидивист оштрафован за пьянку в Приморье
15:42
Ремонт лестниц, устройство теневых навесов, замена электрики – в школах и детских садах Владивостока продолжаются ремонты
15:30
В Приморье задержана группа браконьеров
15:18
Во Владивостоке открывается новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
14:49
В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса
14:42
Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик Эксклюзив
14:31
Игоря Пушкарева винят в возрождении муниципальных автобусов во Владивостоке
14:19
В Уссурийске под колеса авто выбежала маленькая девочка Видео
14:06
​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока Эксклюзив
13:54
Во Владивостоке появились новые улицы Фото
13:43
Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока Фото
13:32
За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий Эксклюзив
13:21
Во Владивостоке в уикенд произошло более 80 аварий Эксклюзив
13:08
В администрации Владивостока будут чествовать медицинских работников
12:54
Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
12:43
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:32
В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:20
Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Приморье присоединится к всемирному Дню донора

Кровь будут принимать 14 июня с 8.30 до 12.00
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Приморский край присоединился к акции «Сдай кровь, спаси жизнь!», которая пройдет 14 июня, во всемирный День донора, во всех городах России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этом году акция пройдет при поддержке благотворительных организаций, которые приготовили для участников сладкие памятные подарки.

«Сдать кровь приморцы смогут с 8.30 до 12.00. В этот день мы ждем всех доноров, но особенно будем рады тем, кто придет на стацию переливания впервые. Благодаря неравнодушию и социальной активности жителей нашего края мы пополняем Банк крови», – отметила главный врач Службы крови Приморья Ольга Горева.

Она добавила, что цель акции – призыв большего числа людей к донорству крови.

«Международный день донора крови проводится для того, чтобы обратить внимание на проблемы донорства и выразить признательность тем людям, кто добровольно сдаёт свою кровь, при этом не получая особого вознаграждения за это, тем, кто делает это регулярно, по несколько раз в год», – сказала Ольга Горева.

Проблема донорства крови и компонентов крови – это наиболее важная проблема для здравоохранения и государства в целом. От решения этих задач зависит как возможность, так и качество оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и в мирное время. Большинство отраслей медицины используют метод переливания крови и компонентов крови для спасения жизни человека.

«Кровь и ее компоненты постоянно нужны в операционных, детском отделении онко-гематологии, родильных домах и других медучреждениях», – подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Для того, чтобы не возникало проблем при обеспечении медицинских учреждений кровью и препаратами крови, необходимо, чтобы от 40 до 60 человек стали донорами из расчета на тысячу населения.

Добавим, стать донорами смогут горожане в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний к сдаче крови. За два дня до сдачи им следует отказаться от жирной пищи и алкоголя, а утром, в день сдачи необходимо позавтракать. При себе потенциальным донорам необходимо иметь паспорт.

Напомним, что принять участие в акции по сдаче крови можно в среду, 14 июня, на краевой станции переливания крови по адресу: улица Октябрьская, 6. Справки по телефону: 245-93-77.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, как можно эффективно взбодриться
16:24, 13 июня 2017 Стало известно, как можно эффективно взбодриться

Советы психологов

Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни
08:17, 13 июня 2017 Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни

Июнь — весьма спокойный в плане активности солнечной системы

Ученые узнали рост идеального любовника
07:22, 13 июня 2017 Ученые узнали рост идеального любовника

Специалисты узнали тайны невысоких мужчин

Ученые узнали, как можно быстро заснуть
03:31, 13 июня 2017 Ученые узнали, как можно быстро заснуть

От снотворного теперь можно и вовсе отказаться

Дети умеют различать лица еще до рождения, - ученые
00:01, 13 июня 2017 Дети умеют различать лица еще до рождения, - ученые

Эта способность есть уже у 34-недельного плода

Российские ученые вывели новую формулу биологического возраста
21:47, 12 июня 2017 Российские ученые вывели новую формулу биологического возраста

На основе биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний

Ожирение оказалось полезным для диабетиков
20:36, 12 июня 2017 Ожирение оказалось полезным для диабетиков

Оно продлевает жизнь пожилым больным