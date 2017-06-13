Приморье присоединится к всемирному Дню донора

Кровь будут принимать 14 июня с 8.30 до 12.00

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Приморский край присоединился к акции «Сдай кровь, спаси жизнь!», которая пройдет 14 июня, во всемирный День донора, во всех городах России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этом году акция пройдет при поддержке благотворительных организаций, которые приготовили для участников сладкие памятные подарки.

«Сдать кровь приморцы смогут с 8.30 до 12.00. В этот день мы ждем всех доноров, но особенно будем рады тем, кто придет на стацию переливания впервые. Благодаря неравнодушию и социальной активности жителей нашего края мы пополняем Банк крови», – отметила главный врач Службы крови Приморья Ольга Горева.

Она добавила, что цель акции – призыв большего числа людей к донорству крови.

«Международный день донора крови проводится для того, чтобы обратить внимание на проблемы донорства и выразить признательность тем людям, кто добровольно сдаёт свою кровь, при этом не получая особого вознаграждения за это, тем, кто делает это регулярно, по несколько раз в год», – сказала Ольга Горева.

Проблема донорства крови и компонентов крови – это наиболее важная проблема для здравоохранения и государства в целом. От решения этих задач зависит как возможность, так и качество оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и в мирное время. Большинство отраслей медицины используют метод переливания крови и компонентов крови для спасения жизни человека.

«Кровь и ее компоненты постоянно нужны в операционных, детском отделении онко-гематологии, родильных домах и других медучреждениях», – подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Для того, чтобы не возникало проблем при обеспечении медицинских учреждений кровью и препаратами крови, необходимо, чтобы от 40 до 60 человек стали донорами из расчета на тысячу населения.

Добавим, стать донорами смогут горожане в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний к сдаче крови. За два дня до сдачи им следует отказаться от жирной пищи и алкоголя, а утром, в день сдачи необходимо позавтракать. При себе потенциальным донорам необходимо иметь паспорт.

Напомним, что принять участие в акции по сдаче крови можно в среду, 14 июня, на краевой станции переливания крови по адресу: улица Октябрьская, 6. Справки по телефону: 245-93-77.