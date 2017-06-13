В Приморье увеличился вылов рыбы и кальмара

По сравнению с прошлым годом

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Приморские рыбаки с начала года выловили более 440 тысяч водных биоресурсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов минтая, сельди, трески и камбалы по сравнению с прошлым годом.

«По состоянию на 1 июня добыто более 330 тысяч тонн минтая, почти 70 тысяч тонн сельди и более 6 тысяч тонн тески. По сравнению с прошлым годом значительно увеличился вылов камбалы – до 4,3 тысяч тонн, рост составил 132%», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, увеличился вылов кальмара.

«С начала года добыто почти 4 тысячи тонн этого моллюска, что выше уровня 2016 года в аналогичный период на 124%», – добавили специалисты.

Всего с начала года добыто 440 953 тонн водных биоресурсов. Рост к уровню 2016 года составил 107%.

По словам вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева, предприятия рыбохозяйственного комплекса вносят весомый вклад в экономику региона.

«В 2016 году вылов достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 837 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла», – отметил заместитель главы региона.