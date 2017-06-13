К одному из детских садиков во Владивостоке запретили подъезжать

Проезд к детскому садику – тупиковый и всегда запаркован личными автомобилями граждан

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает о введении запрета на проезд личного автотранспорта граждан к детскому саду №115 «Аленький цветочек», расположенному по улице Русская, 85. Запрещающий проезд знак 3.2 «Движение запрещено» будет установлен в районе дома №87 по ул. Русской.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, установка знака, исключающего проезд личных автомобилей к детскому саду, проводится с целью организации доступного проезда к дошкольному учреждению обслуживающего транспорта и специализированных машин.

«Проезд к детскому садику – тупиковый и всегда запаркован личными автомобилями граждан. К зданию учреждения порой не могут проехать обслуживающие детское учреждение автомобили, доставляющие продукты питания и спецмашины, вывозящие мусор. В случае возникновения нештатной ситуации к детскому садику не смогут проехать автомобили спецслужб – пожарная, скорая помощь и другие. С установкой знака все эти вопросы будут решены», - подчеркнул главный специалист отдела организации дорожного движения управления дорог и благоустройства Максим Вакулич.