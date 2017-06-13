Новые рабочие места для приморцев предлагают на судостроительном комплексе «Звезда»

Верфь станет уникальной производственной площадкой по созданию крупнотоннажных судов

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

На юге Приморского края, в бухте Большой Камень реализуется проект строительства современного судостроительного комплекса «Звезда». Верфь станет уникальной производственной площадкой по созданию крупнотоннажных судов и морских платформ для добычи и транспортировки углеводородов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Продукция данного класса не имеет аналогов в России и будет основой арктического флота крупнейших нефтегазовых компаний России.

Общая численность работников верфи составит до 7500 человек на момент завершения строительства в 2025 году. Но уже в этом году на верфи трудоустроено порядка 400 человек. Всего же до конца 2017 года численность работников верфи составит 1700 человек, большая часть из которых – жители Приморского края.

В настоящее время на судостроительном комплексе полным ходом идут работы по формированию закладной секции первого судна по заказу ПАО НК «Роснефть». Как отмечают на предприятии, есть открытые вакансии для специалистов самого широкого профиля, имеющих опыт работы в крупном промышленном производстве и судостроении: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи по работе на станках с ЧПУ, нормировщики, экономисты по труду, рабочие высокой квалификации – сварщики, гибщики, судокорпусники. Для тех, кто не имеет такого опыта работы, но готов учиться и переучиваться, организуются курсы профессиональной подготовки по востребованным рабочим специальностям. Наряду с этим продолжается строительство СК «Звезда» и сохраняется потребность в специалистах и рабочих строительной отрасли.

Около 50 выпускников инженерных специальностей ДВФУ, МГУ имени Невельского, Дальневосточного судостроительного колледжа сразу после окончания обучения получили приглашение от работодателя по трудоустройству на СК «Звезда». В ближайшее время, в связи увеличением потребности в сотрудниках, запланированы поездки представителей кадровой службы «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» по городам и районам Приморского края для проведения дней предприятия на базе местных центров занятости населения.

Конкурентная зарплата, высокотехнологичные рабочие места на автоматизированном оборудовании и социальная защищенность, формируют новый тип работодателя в Приморском крае, который заинтересован в закреплении квалифицированных кадров в регионе.

Важнейшей задачей привлечения и удержания кадров является строительство жилья для работников верфи. Первый жилой дом сдан в эксплуатацию в 2016 году и заселен жильцами. Строительство второго дома будет закончено в сентябре 2017 года. Всего возведение шести ведомственных жилых домов на 444 квартиры за счет средств «НК «Роснефть».

Завершено проектирование и ведутся работы на строительной площадке арендного жилья с последующим возможностью его выкупа работниками СК «Звезда» через льготное ипотечное кредитование. Всего в период 2017 по 2024 годы планируется построить более шести тысяч квартир, что полностью обеспечит потребности работников верфи в жилье.