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Общество

У администрации Владивостока появился свой telegram-канал

@admvlc
Фото: Apple-iphone.ru Фото: Apple-iphone.ru
Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает расширять каналы информирования горожан. Совсем недавно у мэрии появился официальный telegram-канал «Владивосток Онлайн».

Во «Владивосток Онлайн» будет публиковаться самая интересная и достоверная информация из первых уст на самые на самые актуальные городские темы. На канале читатели смогут найти анонсы культурно-развлекательных и спортивных событий в городе и просто полезную информацию. Подписаться на telegram-канал администрации Владивостока можно по ссылке https://t.me/admvlc или в поисковике мессенджера telegram набрать @admvlc

Напомним, с самыми значимыми и интересными событиями города, а также с последними новостями о деятельности городских властей можно ознакомиться не только на официальном сайте, но и в социальных сетях:

  • страница Игоря Пушкарёва ВКонтакте (более 30 000 подписчиков);
  • сообщество «Город Владивосток» ВКонтакте (27 429 подписчиков);
  • сообщество «Администрации Владивостока» в Facebook (3 368 подписчиков);
  • профиль администрации в Instagram (более 10 000 подписчиков);
  • аккаунт администрации города в Twitter (334 подписчика).

На данных страницах в режиме онлайн размещаются информационные сообщения, фото- и видеоматериалы о работе администрации и наиболее значимых событиях Владивостока.

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