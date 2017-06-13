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Политика и экономика

13 июня - юбилей старейшего предприятия Приморья

«Спасскцемент» отмечает 110 лет
Фото: П24 Фото: П24
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

110 лет исполнилось сегодня, 13 июня, старейшему предприятию Приморья – АО «Спасскцемент», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

История предприятия – это история работы трех заводов по производству важнейшего строительного материала. Ежегодно наращивая выпуск продукции, именно спасские цементники обеспечили строительство восточного участка Транссибирской магистрали, Владивостокской крепости, морских портов, промышленных комплексов социалистической индустрии, новых городов, укрепительных сооружений на границе.

В годы Великой Отечественной войны цементники способствовали развитию нефтедобывающей промышленности, производя для нефтяников тампонажный цемент.

В истории предприятия много трудовых побед. Главными являются переход первыми в СССР на сухой способ производства цемента и создание вращающихся печей с циклонными теплообменниками. Успешный опыт внедрения нового оборудования со Спасского цементного завода был распространен на других заводах по всей стране. За достижения в научно-технической работе и повышение производственного результата в 1971 году завод был награжден орденом Октябрьской Революции.

В современной жизни продукция Спасскцемента позволяет вести активное строительство и освоение недр земли по добыче полезных ископаемых. Работа двухтысячного коллектива нацелена на сохранение престижа своего предприятия и продолжение лучших традиций, в первую очередь, выпуска цемента высокого качества.

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