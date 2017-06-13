В Приморье продолжается отопительный сезон

Отопление в Тернейском районе планируется отключить на этой неделе

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Несмотря на активную фазу подготовительных работ к будущей зиме в Приморье, в одном из районов края до сих пор продолжается отопительный сезон – тепло подается на объекты соцкульбыта Тернейского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, отопительный сезон здесь планируется завершить на этой неделе.

«Это северный район края и здесь традиционно подача тепла продолжается до середины июня», – пояснили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в городах и районах Приморья продолжается подготовка к новому отопительному сезону. В муниципалитетах уже промыто и отремонтировано более 850 километров теплотрасс, идет плановый ремонт сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры.

«Уже проведены работы на 128 социальных объектах, в 1 290 жилых домах, 55 котельных. Промыто, опрессовано и отремонтировано более 850 километров труб тепловых сетей», – рассказали специалисты, отметив, что на сегодняшний день общая готовность теплоцентралей составляет почти 38%, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Кроме этого, ведётся ремонт и сетей водоснабжения городов и районов края, уже почти 480 километров водопроводных труб прошли ремонт и профилактику.

Отметим, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в Приморье предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.