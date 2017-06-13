Стало известно, как можно эффективно взбодриться

Американские психологи рассказали, что помогает взбодриться. Что нужно делать, когда ничего не работает? Оказывается, когда уже ничего не действует, помогает «изменение канала», сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.
Что вы можете сделать, когда ничего не помогает взбодриться? Переключите канал, советуют специалисты Научного центра при Калифорнийском Университете в Беркли.
Зачем? А затем, что не всегда распространенные методы самопомощи в таких случаях не работают. Неприятное самочувствие или настроение не меняется. Так что же делать?
В этом случае может помочь изменение канала, как при просмотре телевизора. В какой-то момент все равно придется задействовать ум и непосредственно делать то, что возможно, чтобы повлиять на то, что испортило настроение. Но такая передышка сродни перезагрузке гаджета, чудесным образом меняет что-либо к лучшему в самочувствии или настроении.
Отправиться перекусить, сделать несколько физических упражнений, принять душ, выйти из дома прогуляться или за чем-то необходимым, позвонить другу или попросить объятий близких людей, отвлечь себя еще каким-то образом, вариантов много. Кроме того, изменение каналов имеет еще одну пользу – от принятия собственной инициативы. Это помогает противостоять естественному, но вредному чувству беспомощности, которое появляется в трудные времена и питает остальные негативные ощущения.
Как? Прежде всего, нужно дать себе разрешение на переключение. Иногда люди застревают в ситуации, отношениях, или чувствах, считая, что это более благородно или полезно, именно по причине негатива ситуации. Но не следует заблуждаться и быть на стороне подавления изменений к лучшему или желании сбежать в момент их начала. Затем нужно сделать что-то, что может помочь, при этом, действо и не должно быть амбициозным. Обычно, чем проще, тем лучше.