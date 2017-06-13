Во Владивосток едет японская бизнес-миссия

С 14 по 17 июня

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Японская организация по развитию внешней торговли (Джетро) 14-17 июня организует визит японской бизнес-миссии в Хабаровск и Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В бизнес-миссии примут участие представители 22 японских компаний. Об этом заявил глава представительства Джетро в Москве Кунихиро Номура на рабочей встрече со статс-секретарем – заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павлом Волковым.

Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибьюция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока.

Как подчеркнул Кунихиро Номура, Джетро организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые. Это, по его мнению, ознаменует первый этап такого рода мероприятий.

В марте этого года в преддверии планируемой бизнес-миссии на Дальний Восток Джетро выпустило для японских предпринимателей исследование «Стиль Владивостока и Хабаровска», посвященное потребительскому рынку двух регионов с особым акцентом на продукции текстильной промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг.

- Мы настроены на тесные доверительные отношения. Для этого важны практические шаги. Мы поддерживаем бизнес-миссию в Хабаровск и Владивосток. Готовы оказать организационную помощь. Уверен, что в дальнейшем мы сможем совместно планировать программу таких бизнес-миссий и рассказывать японским предпринимателям о новых возможностях для ведения бизнеса, которые есть на Дальнем Востоке, - сказал замглавы Минвостока Павел Волков.

Визит японской бизнес-мисси пройдет при активном участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Взаимодействие происходит в рамках подписанного в декабре прошлого года между АПИ и Джетро меморандума о сотрудничестве. В рамках этого взаимодействия стороны договорились о содействии японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимном продвижении товаров на рынке двух стран.