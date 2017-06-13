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Водитель-рецидивист оштрафован за пьянку в Приморье

Штраф - на сумму чуть меньше стоимости его авто
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В Партизанском районе Приморского края мировой суд вынес приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено лицом, которое ранее был подвергнут административному наказанию за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Вскоре после этого, автомобиль под управлением фигуранта был вновь остановлен инспекторами ГИБДД, однако, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления в сфере безопасности дорожного движения, суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

В ходе предварительного расследования был наложен арест на автомобиль подсудимого стоимостью 250 тыс. рублей. Арест на имущество сохранен судом до фактического исполнения приговора.

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