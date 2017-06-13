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Общество

Ремонт лестниц, устройство теневых навесов, замена электрики – в школах и детских садах Владивостока продолжаются ремонты

Ремонты проводятся ежегодно
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Школы и сады Владивостока активно готовят к новому учебному году. На минувшей неделе рабочие установили теневые навесы в детских садах №147 и 97. Идет ремонт лестницы, ведущей к школе № 78. Также были проведены ремонтные работы систем водоснабжения, канализации и электроснабжения в школах №№40, 53, 76, лицеях №№3, 41.

В ряде учебных заведений на этот год запланированы мероприятия по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей. Особое внимание уделяют благоустройству прилегающей к учреждениям образования территории, ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами.

Ремонты проводятся ежегодно. Основной их объем приходится на лето, в некоторых учреждениях он ведется уже с весны. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами, - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и садиках города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюдения .

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