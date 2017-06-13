В Приморье задержана группа браконьеров

Их жертвой была беременная самка изюбря

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Работа инспектора охотнадзора ежедневно сопряжена с рисками. Бездорожье, непогода и вооруженные браконьеры - эти и другие опасности подстерегают сотрудников оперативных групп КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края во время патрулирования охотничьих угодий, где они призваны обеспечивать порядок.

25 мая 2017 года – обычный рабочий день инспектора оперативной группы Анатолия Андреева. Именно в этот день ему поступил звонок от неравнодушного жителя села Ивановка, который сообщил, что по населенному пункту на мотоцикле курсирует гражданин в поисках транспортного средства, для, якобы, перевозки дикого мяса. Для того, чтобы проверить поступившую информацию инспектор незамедлительно выехал в указанный населенный пункт вместе с напарниками на двух машинах.

«Также, мне сообщили, что человек на мотоцикле похож на сторожа, который проживает в небольшом вагончике на ключе Золотой под поселком Тигровый. По долгу службы, я часто бываю в этих местах и прекрасно понял о ком идет речь, - рассказывает Анатолий Андреев. – Поэтому, когда, двигаясь по гострассе, в районе села Ширяевка мы заметили человека на мотоцикле с двухколесной телегой, стразу поняли, что нам крупно повезло. В человеке, который управлял мотоциклом, я узнал того самого сторожа».

Тут то и началась эта детективная история. Инспектор Андреев с двумя членами группы проследовали за мотоциклистом, да так, чтобы тот не заметил ничего подозрительного. Обогнав предполагаемого нарушителя по объездному пути в направлении поселка Тигровый, мужчины, остановились вдоль дороги. Было решено, что Андреев, которого все в округе знают, да и одет он был по форме, останется в машине. А два других члена оперативной группы, переодевшись, придумали себе легенду, что они рыбаки, которые заплутали… Минут 30 спустя, мотоциклист появился на горизонте (заезжал в поселок). «Рыбаки» остановили его, разговорились, спросили дорогу… Мотоциклист «заглотил наживку» сразу, да и вдруг предложил мужчинам прикупить у него мясо дикого зверя!

«Мы решили играть этот спектакль до конца! Немного поторговались для отвода глаз и условились встретиться у его вагончика, он объяснил моим ребятам куда ехать, часа через четыре. А сами, якобы, направились в Анучино снять наличные деньги в банкомате, - вспоминает Анатолий Андреев. – И еще, в разговоре мой приятель спросил, а нет ли у мотоциклиста оружия? Мол, мясо жене в город привезу, скажу, добыл, а в доказательство фото покажу с ружьем. Счастливый мотоциклист совсем потерял бдительность и пообещал привезти вместе с мясом еще и ружье. Для меня стало понятно, что дело принимает серьезный оборот. Ведь этого сторожа я не единожды предупреждал, что не потерплю нарушений в природоохранной сфере, а он мне в ответ «клялся», что нет у него оружия».

Погода была скверной. Час Андреев и его приятели провели на трассе, чтобы соблюсти легенду, потом еще часа три у вагончика мотоциклиста. Уже стемнело, когда из леса появился тот самый сторож с частью туши изюбря (охота на которого вообще запрещена в это время года) и ружьем. Взяли его, как говорится, с поличным. Увидев инспектора Андреева, сторож признался в том, что незаконно хранил оружие, однако животное застрелил не он, а другие браконьеры. Эта часть туши – его доля за хранение мяса. Сами же нарушители приедут за своей частью в двенадцать часов ночи.

«За время, пока ждали других членов этой банды, я вызвал оперативно – следственную группу МВД России по Михайловскому району Приморского края и провел процессуальные действия: составил протоколы. А когда на пороге появились другие члены этой преступной группировки, не успел покинуть сторожку и спрятался за небольшой ширмочкой. Сердце «колотилось» у меня очень сильно – почти час я там стоял, в нескольких метрах от браконьеров и слышал все, о чем они говорили с моими напарниками», - рассказывает Анатолий Андреев.

А разговор состоялся весьма интересный. Для начала подельникам предложили выпить горячительного напитка, после чего язык у них «развязался» и один из членов группы, похвастался, что именно он выстрелил в животное, причем из своего собственного ружья, которое спрятано недалеко. После еще нескольких рюмок, браконьеры согласились продать «рыбакам» и свою часть наживы. Для чего удалились в лес и вернулись аккурат к приезду полиции.

Вот так, под утро, и закончился обычный рабочий день инспектора оперативной группы КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края Анатолия Андреева.

Члены этой «преступной группировки» переданы полиции до полного разбирательства дела. Заметим, все они ранее отбывали срок в местах лишения свободы и на данный момент имеют условные наказания. Оружие – в количестве две единицы, браконьеры хранили незаконно. А изюбрь, который был жестоко убит – оказался беременной самкой, именно поэтому в это время охота и запрещена, но, как говорится, преступникам закон не писан. Разумеется, вина задержанных может быть установлена только в суде.

«Это всего лишь один из случаев, который позволяет понять насколько порой бывает сложно работать. Особо хочется отметить, тех, кто помогал инспектору, другие бы «прошли мимо», а это люди из разряда тех, которым не безразлична окружающая их природа. Разумеется, задержать граждан – это половина дела. Самое основное – это доказать их вину. Так как сейчас - это всего лишь предположения инспектора о том, что оружие незаконное, как и факт незаконной добычи изюбря. Теперь дело за сотрудниками полиции, которые должны доказать или опровергнуть вину граждан, так как состав преступления по ст. 258 УК РФ налицо - труп животного очевидное доказательство. Не обойтись и без эмоций, охотой в этой время года, могут заниматься только отъявленные браконьеры, по сути, убив самку, они убили и её потомство – это всегда было табу, поэтому хотелось, чтобы виновные в её гибели понесли справедливое наказание», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Всего в КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира» работает 10 оперативных групп по два-три инспектора в каждой. Группы жестко не закреплены за определенными районами Приморского края, осуществляя патрулирования по всему ареалу тигра. Основная задача инспекторов – обеспечивать порядок в охотничьих угодьях, а это 80% ареала амурского тигра. Именно поэтому их деятельность активно поддерживает Центр «Амурский тигр». Так, Центром ежеквартально осуществляется премирование инспекторов оперативных групп службы охотнадзора Приморского края с января 2014 года.