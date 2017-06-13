​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал 15:05, 13 июня ​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал (Эксклюзив)
В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса 14:49, 13 июня В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса
Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик 14:42, 13 июня Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 13 вторник
15:23
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
15:18
Во Владивостоке открывается новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
15:05
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
14:49
В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса
14:42
Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик Эксклюзив
14:31
Игоря Пушкарева винят в возрождении муниципальных автобусов во Владивостоке
14:19
В Уссурийске под колеса авто выбежала маленькая девочка Видео
14:06
​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока Эксклюзив
13:54
Во Владивостоке появились новые улицы Фото
13:43
Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока Фото
13:32
За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий Эксклюзив
13:21
Во Владивостоке в уикенд произошло более 80 аварий Эксклюзив
13:08
В администрации Владивостока будут чествовать медицинских работников
12:54
Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
12:43
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:32
В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:20
Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги Адреса
12:09
Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»
11:57
Запрет водить авто не остановил приморца
11:46
80% россиян патриоты, но половина из них не называет себя так вслух
11:35
Вторая смена пришкольных лагерей открылась сегодня во Владивостоке
11:24
Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности
11:13
В Находке сгорело кафе
11:02
Японская организация Джетро может открыть офис на Дальнем Востоке
10:47
Минэкономразвития: ​Рубль упадет к концу лета
10:36
Россия уничтожила почти 99% химоружия
10:25
ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний Адреса
10:14
27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред Фото
10:03
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
09:53
Заключительный этап гидравлических испытаний стартует во Владивостоке сегодня
09:42
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке открывается новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей

В роддоме №3 будет осуществляться второй этап выхаживания малышей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В среду, 14 июня, в роддоме № 3 Владивостока состоится открытие отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу учреждения. Отделение предназначено для наблюдения и лечения малышей с врожденными пороками развития и перенесших гемолитическую болезнь, маловесных и недоношенных деток (с 34 недель), а также пациентов, получивших первичную помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 3, находящихся в стабильном состоянии и нуждающихся в продолжении лечения.

Работа нового подразделения будет осуществляться в рамках реализации второго этапа выхаживания новорожденных в условиях стационара родильного дома № 3 Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке появились новые улицы
13:54, 13 июня 2017 Во Владивостоке появились новые улицы

Таманская, Таганрогская и Феодосийская

Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока
13:43, 13 июня 2017 Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока

"Нужна девушка на 30-50 минут"

За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий
13:32, 13 июня 2017 За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий

Зарегистрировано 2,2 тысячи нарушений

Во Владивостоке в уикенд произошло более 80 аварий
13:21, 13 июня 2017 Во Владивостоке в уикенд произошло более 80 аварий

В трех авариях пострадали три человека

В администрации Владивостока будут чествовать медицинских работников
13:08, 13 июня 2017 В администрации Владивостока будут чествовать медицинских работников

Торжественное собрание пройдет 15 июня

Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги
12:20, 13 июня 2017 Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги

Торги пройдут 18 августа 2017 года

Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»
12:09, 13 июня 2017 Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»

День донора