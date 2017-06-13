Во Владивостоке открывается новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей

В роддоме №3 будет осуществляться второй этап выхаживания малышей

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В среду, 14 июня, в роддоме № 3 Владивостока состоится открытие отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу учреждения. Отделение предназначено для наблюдения и лечения малышей с врожденными пороками развития и перенесших гемолитическую болезнь, маловесных и недоношенных деток (с 34 недель), а также пациентов, получивших первичную помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 3, находящихся в стабильном состоянии и нуждающихся в продолжении лечения.

Работа нового подразделения будет осуществляться в рамках реализации второго этапа выхаживания новорожденных в условиях стационара родильного дома № 3 Владивостока.