​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал

РИА VladNews вспоминает, как это было

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

Год назад в центре Владивостока (перед зданием УФСБ Приморья на улице Алеутской) произошла, на первый взгляд, вполне будничная сцена – но вскоре она вылилась в серию «обличающих» и гневных материалов в федеральных СМИ с последующим «молчанием ягнят». Характерно, что здесь не было драки и не было ничего личного между незнакомыми друг другу людьми.

Эта история, наверное, и закончилось бы ничем – да только с одной стороны здесь был журналист известной в России телепрограммы канала ВГТРК, а с другой – охрана брата недавно арестованного мэра Владивостока Игоря Пушкарева Андрея Пушкарева.

Уже вечером того же дня (7 июня 2016 года) в эфире вечерних новостей на телеканале «Россия» всю страну облетела новость: на журналиста программы «Честный детектив» напали во Владивостоке. Тема муссировалась пару месяцев – после чего благополучно «заглохла» почти на год. И о том, что происходило на самом деле, выяснялось уже в суде – при абсолютном молчании со стороны центральных телеканалов.

РИА VladNews вспоминает, как же начиналось и как проходило это уголовное дело, о котором центральные СМИ столь выразительно молчали.

Все началось 7 июня около 11 часов утра. Примерно в это время, по свидетельским показаниям, Андрей Пушкарев в сопровождении представлявшего его интересы адвоката Аркадия Орлова явился на беседу со следователем в УФСБ Приморского края. За неделю до того неожиданно для всех был арестован глава Владивостока Игорь Пушкарев, и его брат Андрей проходил свидетелем по делу. Владивосток гудел от догадок: в городе работают командированные из Москвы следователи Следственного комитета, прошел ряд обысков. В целом, картина была тревожной.

Но, кроме того, в городе работал и командированный из Москвы журналист Павел Брыкин, не первый год работающий репортером программы «Честный детектив» (ВГТРК). Он был командирован во Владивосток, как выяснилось позже (в ходе судебного процесса), для создания программы под рабочим названием «Мэр» в конце мая – примерно за неделю до задержания и ареста Игоря Пушкарева, то есть когда все еще было тихо.

Таким образом, корреспондент оказался в центре Владивостока 7 июня совсем не случайно, а для исполнения служебных обязанностей. Он целенаправленно сторожил приезд Андрея Пушкарева около здания УФСБ.

Большинство людей, выступивших впоследствии на судебном процессе Павла Брыкина против охранников Андрея Пушкарева, не знали ни его имени, ни рода деятельности (о том, что опознал мужчину как репортера центрального телеканала, сказал только один из следователей СКР).

«Это был мужчина, одетый в темную одежду - темные брюки (по-моему, джинсовые), темную куртку; он высокого роста, крепкого телосложения, на вид около 35 лет. Волосы короткие, темно- или светло-русые. На нем не было никаких опознавательных знаков прессы», - описал внешность мужчины Аркадий Орлов.

Всего Павел Брыкин и Андрей Пушкарев встретились в тот день дважды. Но если в первый раз Пушкарев вышел из здания УФСБ один (за забытым в машине телефоном), и у Павла Брыкина была возможность к нему подойти, то во второй раз Андрей Пушкарев этой ошибки уже не повторил. Во втором выходе на улицу его сопровождали адвокат и двое охранников: была организована целая мини-операция по максимально быстрому отъезду – со сменой авто – для исключения контактов с незнакомцем, который всем показался весьма назойливым.

Видео первого и последнего «разговора» Павла Брыкина и Андрея Пушкарева (во время первого выхода из здания) – рассматривается как доказательство в суде:

Ко времени выхода Андрея Пушкарева с сопровождением из здания прошло 1,5 часа. Все это время мужчина простоял перед зданием УФСБ. В это же время подъехали двое охранников завода «Востокцемент» (им поручили обеспечить безопасность выхода Пушкарева из здания – изначально их с ним не было).

Движение началось с выходом Андрея Пушкарева из УФСБ. Как он позднее рассказал в своих показаниях, шел он, не глядя по сторонам, быстро, вместе с адвокатом. Задача охранников состояла в том, чтобы не дать незнакомцу (Павлу Брыкин) подойти к их работодателю. Что охранники и сделали.

Позднее, в суде, свидетели неоднократно отмечали, что Брыкин – это атлетически сложенный высокий и молодой мужчина, который на вид потенциально опасен в случае, если замышляет недоброе. Причем сам журналист в суде настаивал: он совсем не спортсмен, и физической подготовки, достаточной для драки, не имеет.

В общем, драки и не было – об этом с самого начала говорили подследственные охранники и их адвокаты – а потом и свидетели в суде (в том числе следователи СКР Гилев и Горелов). Но заявление журналиста в полицию изначально касалось физического нападения на него, что потерпевший «подтвердил» справкой от судмедэксперта (датированной вечером 7 июня). Но и тут не обошлось без накладки: медик через несколько часов после предполагаемых побоев нашел у корреспондента только 1-3-суточный (с желтизной) небольшой (1,2 на 0,9 см), горизонтальный синяк на левом колене.

О том, рассчитывал ли Павел Брыкин на возбуждение уголовного дела во всей этой истории (или же все должно было ограничиться пиаром журналиста и антипиаром Пушкарева в эфире центрального телевидения), неизвестно.

Зато известен тот факт, что была в профессиональном «архиве» Павла Брыкина поразительно похожая история. Летом 2014 года он уже заявлял о нападении на него двух неизвестных возле здания СКР в Москве – и в том деле тоже фигурировал синяк на колене Брыкина. Это давнее дело закончилось ничем.

Начинались обе истории, по сути, похожим образом: громкое заявление о нападении на журналиста центрального телеканала прозвучало в новостях – а потом все заглохло. Так было и во Владивостоке.

Судя по странице журналиста в Twitter, его интерес к делу был достаточно высок до 2 августа – то есть до начала активных процессуальных действий в суде:

После того, как суд начал основную фазу расследования, потерпевший журналист пропал из поля зрения системы правосудия, дважды не явился на допрос (что стало причиной принятия судом решения о принудительном приводе) – и ничего не постил в Twitter.

Но в целом, дело было возбуждено – и передано в суд в начале августа 2016 года, что довольно оперативно по меркам российской судебной системы. Сам потерпевший приглашался для дачи показаний в суде уже с конца сентября - но был допрошен только 15 ноября.

Судебные слушания начались в августе 2016 года и закончились в июне 2017-го. Процесс длился 10 месяцев. Наверное, он мог бы пройти на несколько месяцев быстрее, но то потерпевший не являлся несколько раз на допрос (и пришел лишь после явной перспективы принудительного привода), то срывался допрос Андрея Пушкарева, то циклон в Приморье, то Новый год, то заболел судья… И вынесение приговора по делу, возбужденному столь оперативно, сдвинулось на несколько месяцев. Весь год двое подследственных (а потом и подсудимых) работоспособных мужчин провели под домашним арестом – получив проблемы с просроченными кредитами. У одного из них даже сорвалась свадьба.

Однако все свидетели были допрошены, доказательства представлены и «подшиты» к делу, а стороны процесса высказались в прениях и последнем слове. Прокурор просил для обвиняемых 2,5 года лишения свободы условно. При этом статья, вменяемая им в вину (часть 3 статьи 144 УК РФ), предусматривает до 6 лет реального лишения свободы в колонии. Судья вынес решение об условном наказании: 1 год 6 месяцев и 1 год 7 месяцев для охранников. Которых однажды угораздило встать на пути московского журналиста, когда они честно выполняли свою работу.