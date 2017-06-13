В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса

Это произошло в Уссурийске

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края прокуратура массово наказала муниципальные учреждения культуры и ресурсоснабжающие организации за нарушение трудового законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По итогам надзорных мероприятий в деятельности 10 муниципальных учреждений культуры и 3 ресурсоснабжающих организаций установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета с уволенными работниками, выплаты командировочных расходов и др.

Выявлены факты неознакомления работников с графиками сменности, с приказами о прекращении трудового договора, нарушения прав на дополнительный оплачиваемый отпуск работникам.

Кроме этого, установлены случаи применения работодателями дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о труде в отношении должностных лиц проверенных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), которые находятся на рассмотрении в государственной инспекции труда в Приморском крае.

С целью устранения выявленных нарушений закона руководителям 13 муниципальных учреждений городским прокурором внесены представления.

На незаконные локальные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, принесено три протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, локальные акты приведены в соответствие с действующим законодательством.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений трудового законодательства находятся на контроле Уссурийской городской прокуратуры.