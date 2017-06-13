​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал 15:05, 13 июня ​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал (Эксклюзив)
В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса 14:49, 13 июня В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса
Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик 14:42, 13 июня Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 13 вторник
15:23
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
15:18
Во Владивостоке открывается новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
15:05
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
14:49
В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса
14:42
Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик Эксклюзив
14:31
Игоря Пушкарева винят в возрождении муниципальных автобусов во Владивостоке
14:19
В Уссурийске под колеса авто выбежала маленькая девочка Видео
14:06
​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока Эксклюзив
13:54
Во Владивостоке появились новые улицы Фото
13:43
Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока Фото
13:32
За неделю во Владивостоке произошло более 400 аварий Эксклюзив
13:21
Во Владивостоке в уикенд произошло более 80 аварий Эксклюзив
13:08
В администрации Владивостока будут чествовать медицинских работников
12:54
Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
12:43
Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:32
В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:20
Два земельных участка во Владивосто​ке выставлены на торги Адреса
12:09
Завтра во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!»
11:57
Запрет водить авто не остановил приморца
11:46
80% россиян патриоты, но половина из них не называет себя так вслух
11:35
Вторая смена пришкольных лагерей открылась сегодня во Владивостоке
11:24
Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности
11:13
В Находке сгорело кафе
11:02
Японская организация Джетро может открыть офис на Дальнем Востоке
10:47
Минэкономразвития: ​Рубль упадет к концу лета
10:36
Россия уничтожила почти 99% химоружия
10:25
ДГК сообщила о переносе четвертого этапа гидравлических испытаний Адреса
10:14
27-летний житель Владивостока «задолжал» 500 тысяч за моральный вред Фото
10:03
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
09:53
Заключительный этап гидравлических испытаний стартует во Владивостоке сегодня
09:42
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье прокуратура массово наказала учреждения культуры за нарушения Трудового кодекса

Это произошло в Уссурийске
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края прокуратура массово наказала муниципальные учреждения культуры и ресурсоснабжающие организации за нарушение трудового законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По итогам надзорных мероприятий в деятельности 10 муниципальных учреждений культуры и 3 ресурсоснабжающих организаций установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета с уволенными работниками, выплаты командировочных расходов и др.

Выявлены факты неознакомления работников с графиками сменности, с приказами о прекращении трудового договора, нарушения прав на дополнительный оплачиваемый отпуск работникам.

Кроме этого, установлены случаи применения работодателями дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о труде в отношении должностных лиц проверенных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), которые находятся на рассмотрении в государственной инспекции труда в Приморском крае.

С целью устранения выявленных нарушений закона руководителям 13 муниципальных учреждений городским прокурором внесены представления.

На незаконные локальные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, принесено три протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, локальные акты приведены в соответствие с действующим законодательством.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений трудового законодательства находятся на контроле Уссурийской городской прокуратуры.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик
14:42, 13 июня 2017 Во Владивостоке в аварии пострадал 11-летний мальчик

Он получил травму головы

В Уссурийске под колеса авто выбежала маленькая девочка
14:19, 13 июня 2017 В Уссурийске под колеса авто выбежала маленькая девочка

Водитель в последнюю секунду заметил ребенка

​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока
14:06, 13 июня 2017 ​Lexus собрал массовое ДТП в центре Владивостока

Пострадал пассажир одного из авто

Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам
12:54, 13 июня 2017 Целое представление устроил приморец, не желая отдавать свой автомобиль судебным приставам

В конечном итоге, сотрудникам УФССП удалось осуществить задуманное

Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера
12:43, 13 июня 2017 Два приморца отправлены в СИЗО после дерзкого ограбления пенсионера

Подозреваемым грозит до 7 лет колонии со штрафом

В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству
12:32, 13 июня 2017 В Приморье возбуждено дело по интернет-мошенничеству

"Продажа мотоцикла" может стоить 5 лет свободы

Запрет водить авто не остановил приморца
11:57, 13 июня 2017 Запрет водить авто не остановил приморца

Мужчина наказан исправительными работами