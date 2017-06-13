Игоря Пушкарева винят в возрождении муниципальных автобусов во Владивостоке

Главе приморской столице ставят в вину то, что раньше называли достижением

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

14 июня Арбитражный суд Приморского края должен приступить к пересмотру дела о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок Владивостока. Расследование, инициированное краевым управлением Федеральной антимонопольной службы, развивалось аналогично делу о закупках МУП «Дороги Владивостока» материалов у «Востокцемента». В нем есть и «устное соглашение, ограничивающее конкуренцию», и свидетели из числа бывших чиновников, и возвращение дела на повторное рассмотрение. Но главное - в «автобусном деле» фигурирует глава города Игорь ПУШКАРЕВ и члены его семьи.

Решение о повторном рассмотрении дела в первой инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа вынес еще 29 марта. Но, поскольку это событие совпало с предъявлением Игорю Пушкареву громкого обвинения в получении взятки от родного брата, оно осталось практически не замеченным. Между тем «автобусное дело» может оказаться не менее значимым в плане возможных последствий не только для рынка пассажирских перевозок во Владивостоке, но и для арестованного главы города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Золотой Рог".

Кредит или ущерб бюджету?

«Транспортная реформа Пушкарева» - именно так принято называть изменения в работе городского транспорта за последние девять лет. Напомним, в 2008 году основу автобусного парка Владивостока составляли старые японские, корейские и даже китайские автобусы, а муниципальный автопарк отсутствовал как таковой. О том, что МПВ «ВПОПАТ №1» существовало, но деятельности не вело ввиду отсутствия подвижного состава, сказано даже в документах УФАС, которые являются предметом нашего рассказа. Но по логике ведомства выходит, что выход на дороги города муниципальных «Манов» и «Фольксвагенов», которые мэрия Владивостока успела приобрести еще до двукратного обвала рубля, нанес ущерб бюджету и попрал интересы коммерческих перевозчиков с их разваливающимися автобусами, непрозрачной бухгалтерией и водителями из стран бывшего СССР.

Итак, в июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Как следует из текста решения, расследование больше походило на спецоперацию: с участием сотрудников ФСБ и МВД антимонопольное ведомство провело «внезапную внеплановую проверку» управления транспорта мэрии Владивостока, ООО «Этикет-ДВ», ООО «Полюс-Авто», ООО «ВладАвто», а также двух муниципальных предприятий - «ВПОПАТ №1» и «ВПАТП №3». Забегая вперед, скажем, что впоследствии по трем упомянутым ООО рассмотрение дела было прекращено в связи с отсутствием в их действиях достаточных доказательств нарушения законодательства, а в отношении МП «ВПАТП № 3» - в связи с его присоединением к МПВ «ВПОПАТ № 1».

По версии антимонопольщиков, администрация Владивостока сначала затянула с проведением конкурсов на право работы на тех или иных автобусных маршрутах, а затем, осуществив за счет бюджета покупку автобусов MAN и передав их на баланс МПВ «ВПОПАТ № 1», начала проводить конкурсы, установив в конкурсной документации выгодные для ВПОПАТа требования - например, наличие в парке участников конкурса автобусов 2012-2013 годов выпуска. Это, как сочла ФАС, являлось результатом «ограничивающего конкуренцию соглашения, заключенного в устной форме между администрацией Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» - компанией, которая занималась техническим обслуживанием приобретенных автобусов.

Напомним, что в июне 2011 года между МПВ «ВПОПАТ № 1» и ООО «МАН Автомобили Россия» был заключен договор о приобретении 50 автобусов марки MAN. После этого была утверждена программа муниципальных гарантий МПВ «ВПОПАТ № 1»: для скорейшего приобретения автобусов предприятие привлекло кредит в одном из крупных приморских банков. Как считают в УФАС, выдача муниципальной гарантии для приобретения автобусов ВПОПАТом «с целью последующего выхода на уже сформировавшийся рынок автобусных перевозок» и осуществления на нем деятельности является преференцией, предоставление которой должно было согласовываться с антимонопольным органом.

Ущерб бюджету Владивостока от закупки автобусов только в 2012-2013 годах антимонопольщики оценили более чем в 30 миллионов рублей. Ущербом в данном случае сочли проценты, уплаченные по кредиту, в котором, как считает ФАС, не было необходимости. «Получение данного кредита было вызвано лишь желанием приобрести в интересах лиц, участвующих в соглашении, как можно быстрее и больше автобусов MAN», - отмечается в решении ведомства.

Нарушение ФАС усмотрела и в том, что для приобретения 100 автобусов марки «Фольксваген Луидор-22370D» администрация Владивостока несколько раз увеличивала уставный капитал МП «ВПАТП №3», на баланс которого первоначально были поставлены машины. Затем «ВПАТП №3» передало половину поставленных автобусов в аренду МПВ «ВПОПАТ №1». Всего, как считают в ведомстве, начиная с 2010 года, администрация Владивостока предоставила МПВ «ВПОПАТ №1» и МП «ВПАТП №3» на преимущественных условиях из бюджета денежные средства в размере более 500 миллионов рублей. Оговоримся, что Дума Владивостока за последние годы неоднократно голосовала за увеличение уставного капитала МПВ «ВПОПАТ №1», однако у депутатов были вопросы к качеству менеджмента и частой смене руководства предприятия.

«Администрация Владивостока дала преимущественные условия муниципальным предприятиям по обновлению автомобильного парка за счет бюджетных средств, в то время как действующие на рынке хозяйствующие субъекты вынуждены были искать источники финансирования для осуществления этих целей и нести соответствующие издержки за счет собственных средств», - отмечается в документе ФАС. Кроме того, это ведомство обратило внимание на тот факт, что после приобретения первых двух автобусов MAN стали происходить изменения в ООО «Флагман-Авто», которое являлось единственным представителем марки MAN в крае. По версии ФАС, в марте 2011 года владельцем 25% доли в уставном капитале компании становится ООО «Парк-Актив», учредителями которого на тот момент являлись близкие родственники Игоря Пушкарева.

Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считает ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем Пушкаревым, вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент». Наконец, в вину Пушкареву ставится то, что «в результате действия соглашения на рынке внутригородских перевозок с 2009 года… произошло значительное увеличение муниципального автопарка, ушли с рынка мелкие и некоторые средние перевозчики, растут субсидии на муниципальный автотранспорт... и глава города часто в СМИ любит рассказывать, как плодотворно он развивает общественный транспорт...».

Маршруты «по факту»

Предписанием от 10 июля 2015 года краевое управление ФАС, среди прочего, потребовало от мэрии отменить постановление от 08.04.2015 № 6121, регулирующее порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом, а также «обеспечить создание добросовестной конкуренции при проведении конкурсов и не допускать случаев передачи маршрутов от одних перевозчиков другим».

Практически сразу это предписание было обжаловано. В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы краевого УФАС несостоятельными. Судебные инстанции пришли к выводу о недоказанности факта нарушения администрацией Владивостока, ООО «Флагман-Авто» и МПВ «ВПОПАТ № 1» ст. 16 закона «О защите конкуренции», а также указали, что антимонопольный орган необоснованно вменяет ООО «Флагман-Авто», зарегистрированному осенью 2010 года, участие в антиконкурентном соглашении в 2008-2009 годах.

Увеличение уставного капитала МПВ «ВПОПАТ №1» и предоставление ему субсидий на покупку автобусов, как отметили суды, являются «разумным поведением учредителя по отношению к муниципальному предприятию». Другие компании, по убеждению судов, могли принимать участие в проводимых конкурсах, приобретая автобусы необходимого года выпуска. Возможность участия перевозчиков в конкурсах не была поставлена в зависимость от наличия заключенного договора на техническое обслуживание с ООО «Флагман-Авто».

Однако УФАС по Приморскому краю и краевая прокуратура обратились с жалобой в Арбитражный суд Дальневосточного округа, который 29 марта 2017 года отменил принятые ранее судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. При рассмотрении дела управление ФАС еще раз сослалось на аффилированность ООО «Флагман-Авто» с главой Владивостока, а также на некий «анализ рынка регулярных автоперевозок по установленным маршрутам во Владивостоке», где «действия администрации по предоставлению преимуществ МПВ «ВПОПАТ № 1» повлекли негативные последствия для конкуренции». Прокуратура дополнительно указала, что установленные в конкурсной документации критерии, а также размеры лотов (в одном лоте могло расторговываться несколько маршрутов. - Прим. автора) способствовали заключению договоров на перевозку с МПВ «ВПОПАТ № 1», тогда как коммерческим компаниям «были созданы непреодолимые препятствия к доступу на соответствующий товарный рынок». Любопытно, что, согласно материалам ФАС, одной из таких компаний оказалось ОАО «Ишимка», имевшее в собственности аж два автобуса (еще три - по договорам аренды), которое не смогло принять участие в конкурсе в 2014 году.

Кстати, на одном из заседаний суд заслушал показания экс-главы городского управления транспорта Алексея СЛЯДНЕВА, который пояснил, что «разработал конкурсную документацию для проведения администрацией Владивостока конкурса весной 2012 года, однако проведение конкурсных процедур по инициативе главы города Владивостока было приостановлено».

В свою очередь, мэрия Владивостока и ВПОПАТ в ходе слушаний акцентировали внимание на том, что открытие новых автобусных маршрутов осуществлялось на основании потребностей населения в перевозках, с учетом перспективного развития микрорайонов (Снеговая Падь, о. Русский, Патрокл), а также изменений в улично-дорожной сети, в том числе введения в эксплуатацию мостовых переходов и транспортных развязок. Также представители мэрии настаивают, что помимо ООО «Флагман-Авто» техническое обслуживание автобусов МПВ «ВПОПАТ № 1» осуществляли и другие компании. Кроме того, необоснованными в мэрии сочли слова о получении Игорем Пушкаревым «политических дивидендов» (формулировка из решения ФАС по ПК), поскольку в действующем законодательстве такого понятия нет.

Таким образом, сегодня в производстве Арбитражного суда Приморского края вновь находится дело № А51-17751/2015, где ООО «Флагман-Авто» оспаривает постановление ФАС. Начало его повторного рассмотрения намечено на 14 июня. Кроме того, в конце мая «Флагман-Авто», ВПОПАТ и администрация Владивостока подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ на решение АС Дальневосточного округа. Срок рассмотрения жалоб пока неизвестен.