В Уссурийске под колеса авто выбежала маленькая девочка

Водитель в последнюю секунду заметил ребенка

Владивосток, вторник, 13 июня , РИА Vladnews.

В Уссурийске невнимательность отца чуть было не стоила жизни малышки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийске в районе улицы Суханова. Девушка двигалась за рулем авто по проезжей части. Внезапно с правой стороны на трассу выскочила маленькая девочка, отец которой недоглядел за ребенком. К счастью, трагедии избежать удалось благодаря внимательности автоледи. Девушка вовремя заметила малышку и успела сманеврировать. Вот что пишет сама девушка:

"На проезжей части (ул. Суханова) ребёнок побежал с обочины прямо под машину. Выскочила просто внезапно. Как она не попала под колеса и не врезалась мне в дверь, это просто чудо произошло. Я хочу передать этому горе-папаше, который даже не смотрел за детьми, чтобы держал их за руки и следил за ними".

Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

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